Desculț în ploaie, sau cum a ajuns un băiețel din Nigeria să primească o bursă la o cunoscută universitate de balet din SUA

Peste 15 milioane de oameni i-au urmărit salturile și piruetele vesele, nedescurajate de ploaie și de noroi.

Videoclipul a atras atenția Teatrului American de Balet din SUA, care i-a oferit o bursă și i-a oferit acces la internet pentru antrenamentul virtual în această vară.

Anul viitor, se va antrena în Statele Unite la Ballet Beyond Borders.

„Când prietenii mei mă văd dansând, se întreabă: ce face băiatul ăsta, e un dans străin?” a spsu el. „Acum am câștigat un mare premiu și voi merge în SUA...Abia aștept!”

Boy who went viral for dancing barefoot in the rain has been offered a scholarship by the American Ballet Theatre pic.twitter.com/eSNb6gN172