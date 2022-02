Banca centrală a Rusiei face apel la calm, după ce rușii au luat cu asalt bancomatele, în ultimele 24 de ore

Instituția a transmis că "are resursele și instrumentele necesare pentru a menține stabilitatea financiară și pentru a asigura continuitatea operațională a sectorului financiar", potrivit BBC.

UE, SUA, Marea Britanie și Canada au anunțat că activele băncii centrale a Rusiei vor fi înghețate. Unele bănci rusești vor fi, de asemenea, excluse din sistemul de plăți SWIFT.

Vineri, banca centrală a Rusiei a fost nevoită să mărească suma de bani pe care o furnizează bancomatelor, după ce cererea de numerar a atins cel mai ridicat nivel din martie 2020 ( debutul pandemiei COVID-19).

Pe rețelele sociale au apărut înregistrări video și fotografii cu oameni care stau la cozi uriașe la ATM-uri și bănci din mai multe orașe ale Rusiei.

Russians in Khimki line up in queues to withdraw money from ATMs after sanctions on Russia for its invasion of Ukraine have caused many banks to be blocked from bank transfers and other financial transactions.#Russia #Ukraine #UkraineUnderAttack pic.twitter.com/bmsXR3VcoS