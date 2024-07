Barack și Michelle Obama au sunat-o pe Kamala Harris să îi spună că o susțin la alegerile prezidențiale din SUA

Fostul președinte american Barack Obama şi soţia sa, Michelle, şi-au anunțat susținerea pentru Kamala Harris la președinția SUA.

Barack Obama a publicat pe X un clip de circa un minut, în care se aude convorbirea telefonică privată purtată de el și de soția sa cu actualul vicepreședinte american.

"Te-am sunat să-ţi spunem că Michelle și cu mine suntem foarte mândri să te susținem și să facem tot ceea ce putem pentru a te ajuta să ajungi, în urma acestor alegeri, în Biroul Oval", se aude, la un moment dat, vocea lui Barack Obama.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA