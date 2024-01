Un bărbat și-a vândut casa și mașina pentru a pleca pe o croazieră, în jurul lumii. Aventura s-a sfârșit chiar înainte de a începe

Un bărbat de 78 de ani a vrut să vadă întreaga lume, riscând absolut tot ce avea. Și-a vândut casa și mașina pentru a face o călătorie în jurul lumii, dar lucrurile nu au avut un final fericit.

Sursa foto: pexels.com

David Purcell în vârstă de 78 de ani, s-a numărat printre zecile de persoane care s-au înscris pentru o croazieră de trei ani cu Life at Sea. Cu doar două săptămâni înainte de îmbarcare, pasagerii au fost anunțați că a fost anulată călătoria.

Pentru David, această călătorie reprezenta o oază de liniște după ce viața l-a desprins de soția sa, care a murit de cancer în 2023.

"Beth a murit pe 12 mai 2023 și a fost foarte trist. Nu aveam niciun plan B pentru viața mea. Eram căsătoriți de aproape 52 de ani. Locuiam în aceeași casă de 48 de ani. Aveam trei fiice. Dar această călătorie mi-a oferit ceva la care să aștept cu nerăbdare.

Până în iunie, am mers mai departe și am ales o cabină pe vas și am dat un avans de până la 40% din prețul croazierei, aproximativ 55.000 de dolari. Mi-am vândut casa pe o piață imobiliară aiurea. Am vândut o mică mașină sport. Mașina soției mele i-am dat-o fiicei mele. Am încasat lovituri economice în multe feluri.

Citește și: Balconul unui român a devenit viral pe internet datorită decorului său ieșit din comun. Nu ai cum să nu îl observi

Am trecut de la a locui într-o casă frumoasă în suburbii la a renunța la această viață. M-am instalat pe canapea cu câțiva prieteni generoși care m-au lăsat să le folosesc dormitorul lor liber și mă pregăteam să mă îmbarc pe navă", a declarat bărbatul.

El și alți 77 de potențiali pasageri care nu au primit rambursări și cer procurorului american din sudul Floridei să deschidă o anchetă penală pentru fraudă în cazul Miray Cruises, compania mamă a Life at Sea, scrie businessinsider.com.