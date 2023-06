"Am vrut să dau o lecţie familiei!" | Un bărbat şi-a înscenat moartea, apoi a apărut cu elicopterul la înmormântare. Motivul pentru care a recurs la acest gest

Un bărbat din Belgia și-a înscenat moartea, apoi a mers la propria înmormântare cu un elicopter. Acesta a vrut să-i dea familiei sale o lecție.

Belgianul David Baerten, în vârstă de 45 de ani, creator de conținut pe TikTok, a pus în scenă farsa macabră în tentativa de a relua legătura cu familia sa, potrivit The Times.

"Ceea ce am văzut în familia mea m-a rănit. Nu am fost niciodată invitat la niciun eveniment important. Fiica mea urma să nască, nu aveau niciun gând să mă cheme. Nici măcar la botez. Parcă eram ciumat”, a explicat Barten, cunoscut sub numele de Ragnar le Fou în online. Canalul său de TikTok are peste 160.000 de urmăritori.

A cumpărat apoi un sicriu, a vorbit la biserică și a plătit serviciul funerar. Fiica sa chiar a postat un omagiu emoționant pentru tatăl ei, pe rețelele sociale.

Fosta soție și copiii lor au apărut la înmormântare. Doar că, în mijlocul acesteia, când cortegiul se îndrepta spre cimitir, Baerten a apărut, prin surprindere, aterizând cu elicopterul, împreună cu o echipă de filmare care a înregistrat momentul.

"Doar așa au vrut să mă mai vadă, a fost singura variantă! M-am simțit părăsit. De aceea am vrut să le dau o lecție de viață și să le arăt că nu trebuie să aștepți până când cineva este mort pentru a te întâlni cu el”, a explicat tiktoker-ul, îmbrățișat cu patos de rude și de prieteni.

Farsa macabră a fost întâmpinată cu critici de mulți utilizatori de social media, care au etichetat-o drept o "glumă crudă” și au spus că a fost o "idee jalnică”.