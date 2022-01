Trăia cu 200 de dolari pe lună, când a devenit milionar peste noapte. O pătură uitată într-un dulap a schimbat radical viața unui bărbat din SUA

Loren Krytzer și-a pierdut un picior în urma unui accident de mașină aproape fatal, era șomer și trăia de pe o zi pe alta, dar viața lui s-a schimbat pentru totdeauna când a descoperit că o moștenire de familie uitată, o pătură Navajo din anii 1800 care stătea în dulapul lui de șapte ani, valora de fapt 1,5 milioane de dolari.

A intrat în casa de licitații sărac, și câteva minute mai târziu a ieșit milionar.

Dar această nouă viață a venit la pachet cu provocări neașteptate, inclusiv obstacole fiscale și drame familiale. Kytzer a fost șocat să descopere cât de repede pot dispărea banii: după ce și-a folosit cea mai mare parte din averea nou-câștigată cumpărând două case în California, Krytzer spune că pierde aproximativ 10.000 de dolari pe an doar din asigurări și impozite pe proprietate.

Fără nici un flux de venituri acum, după ce i-a fost întreruptă indemnizația de handicap , Krytzer spune că, pentru a continua să trăiască din profitul său, va trebui să se mute într-un loc unde costurile vieții sunt mai mici.

„Suntem impozitați până la moarte aici, nu îmi permit”, spune el. „Sunt din California, am crescut aici, dar fără să muncesc este greu să supraviețuiești.”

El și soția lui caută acum să-și vândă casa și să se mute în nord, în Idaho, unde taxele nu sunt la fel de împovărătoare și viața este mai accesibilă.

Pe lângă problemele financiare, au apărut și drame familiale. Imediat după licitație, Krytzer a primit apeluri de la rude îndepărtate care cereau parte din câștig. A fost sunat de oameni pe care nu i-a mai văzut de ani de zile, de rude care nu mai vorbeau cu el. Chiar propria soră a amenințat că îl va da în judecată. Toate aceste apeluri repetate i-au provocat atacuri de anxietate.

Lucrurile s-au înrăutățit atât de mult încât a stat cinci nopți într-un hotel pentru a se decomprima.

La fel de dificil a fost să le explice copiilor că doar pentru că a primit 1,3 milioane de dolari după taxe nu înseamnă că poate să le cumpere orice vor.

„Când am primit prima dată banii, i-am ajutat”, a spus Krytzer pentru CNBC Make It. „Dar acum, am investit banii, nu mai am să le dau, și ei spun: „Ai milioane de dolari, ești egoist”.

Și totuși, cu toate problemele care au venit odată cu câștigul extraordinar, Kryzter spune că aspectele pozitive le-au depășit pe cele negative. A cheltuit cu înțelepciune, în cea mai mare parte, dedicându-și majoritatea fondurilor imobiliarelor, acțiunilor și obligațiunilor și și-a permis niște achiziții pe care nu și le-a putut permite când trăia cu doar 200 de dolari pe lună după ce plătea chiria.

A plecat într-o croazieră în Mexic cu soția și cele trei fiice, și a cumpărat un Dodge Challenger SRT8 din 2012, care a venit de la West Coast Customs, atelierul mecanic făcut celebru de „Pimp My Ride” de la MTV.

„Nu am avut niciodată așa ceva, așa că mi-am dorit o mașină frumoasă și am făcut-o, mi-am cumpărat una”, spune el.

În general, el spune că banii nu l-au schimbat. Krytzer spune zâmbind că viața a devenit puțin mai ușoară de la licitație, potrivit CNBC.

