O bătrână de 90 de ani a fost găsită în viață printre ruinele din Japonia, la mai bine de cinci zile de la cutremurul devastator

Femeia din oraşul Suzu, prefectura Ishikawa, a supravieţuit mai mult de cinci zile după cutremurul cu magnitudinea 7,6, produs în prima zi a anului 2024.

Bătrâna a fost condusă imediat către ambulanță, însă aceasta nu poate fi văzută în imaginile apărute pe internet, salvatorii protejând zona cu o folie de plastic.

La cutremur, şansele de supravieţuire scad după primele 72 de ore.

Alte câteva cazuri dramatice de salvare au fost raportate în ultimele zile, în timp ce soldaţii, pompierii şi alte persoane s-au alăturat eforturilor de căutare a supravieţuitorilor.

An elderly woman has been rescued tonight, 124 hours after the earthquake occurred in Japan's Ishikawa Prefecture on Monday. She was found trapped in a collapsed house in Suzu City. Her survival is a miracle. This footage is from The Chunichi Shimbun. Watch ↓. ?? ? pic.twitter.com/oOUjsqVi7F