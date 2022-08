O a doua bază rusească din Crimeea a fost zguduită de explozii într-o singură zi | Obiectivul din Simferopol ar fi fost lovit de o dronă

Informația este publicată de ziarul rusesc Kommersant.

Deasupra aeroportului militar de la Gvardeiskoe se ridicau, marți dimineață, coloane de fum negru, potrivit martorilor citați de publicația independentă Meduza.

Kommersant, citând o sursă sub rezerva anonimatului, a comunicat că armata și forțele de ordine ruse verifică ipoteza referitoare la un posibil atac cu dronă asupra unui depozit de muniții.

Responsabilii ruși nu au făcut imediat vreun comentariu oficial cu privire la incidentul de la baza de lângă Simferopol, notează Meduza.

Oleg Kriucikov, consilierul guvernatorului din Crimeea, a îndemnat presa pe canalul său Telegram "să aștepte informații oficiale de la Ministerul rus al Apărării" în legătură cu incidentul din Gvardeiskoe.

După exploziile de marți, pe rețelele sociale au început să circule imagini cu civili încercând să plece din Simferopol, în condițiile în care autoritățile au limitat numărul trenurilor care circulă din și către acest oraș din Crimeea.

1/2⚡️ After today's explosions in the temporarily occupied Crimea, there are huge queues at the Simferopol railway station. pic.twitter.com/rgACY5ot99

Acesta ar fi al doilea incident raportat, marți, la o bază militară rusă din Crimeea ocupată, după cel din localitatea Maiskoe, districtul Geankoi.

Aici au avut loc explozii la un depozit de muniții iar Ministerul Apărării de la Moscova a calificat acest incident drept un act de sabotaj.

De asemenea, The New York Times, care citează un responsabil ucrainean de rang înalt la adăpostul anonimatului, a scris că în exploziile din Geankoi ar fi implicată o unitate a forțelor speciale ucrainene.

În plus, un incendiu produs la o stație electrică din Geankoi a fost menționat de presa rusă.

Pe aerodromul militar din Gvardeiskoie staționează din 2014 un regiment combinat de aviație al Ministerului rus al Apărării.

Aici s-ar afla bombardiere Su-24 și avioane de atac Su-25, după cum indică pe Twitter jurnalistul site-ului de investigații Bellingcat, Christo Grozev, citat de agenția ucraineană Unian.

Ar fi vorba, potrivit lui Grozev, de 12 avioane Su-24M și 12 de tipul Su-25SM, din componenta aeriană a Flotei Rusiei din Marea Neagră.

In Crimea, explosions are heard in the village of Gvardiyske, Simferopol region, on ?? air base. ?? have two squadrons of Su-24M and Su-25SM (24 aircraft).



The Russians are checking a version with an attack by drone on an ammunition depot. How interesting. pic.twitter.com/cZeyXhxxqK