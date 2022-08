Rusia anunță oficial cauza exploziilor din Crimeea | Moscova renunță la scuza cu "fumatul în zona neautorizată"

Anunțul a fost făcut joi, la câteva ore după deflagrații, de Ministerul Apărării de la Moscova, citat de RIA Novosti.

"În dimineața zilei de 16 august, ca urmare a sabotajului, un depozit militar din zona Geankoi a fost avariat. Nu sunt victime cu răni grave. Sunt întreprinse măsuri de eliminare a consecințelor acestui sabotaj", a precizat ministerul rus.

Sursa citată nu precizează ce echipamente militare și muniții au fost distruse sau avariate în urma incidentului.

Cu o săptămână înaintea acestor deflagrații, fotografii realizate în zonă postate pe rețelele sociale arătau cantități mari de muniție și mai multe vehicule militare marcate cu simbolul "Z", specific unităților ruse care iau parte la invazia din Ucraina.

Kievul, la rândul său, a indicat că în zonă fuseseră desfășurate mai multe sisteme de apărare antiaeriană.

Înainte ca Moscova să anunța cauza exploziilor de joi dimineață, consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a postat pe Twitter că incidentul de la baza din Crimeea este rezultatul unei operațiuni de "demilitarizare".

"Un memento: Crimeea, într-o țară normală, înseamnă Marea Neagră, munți, recreere și turism, însă Crimeea ocupată de ruși înseamnă explozii în depozite și risc ridicat de deces pentru invadatori și hoți. Demilitarizare în curs de desfășurare", a scris Podoliak pe Twitter.

Administrația din Crimeea ocupată a suspendat transportul feroviar în cele mai multe regiuni din peninsulă, după exploziile semnalate marți dimineață la un depozit de muniție.

"După consultări cu conducerea societății feroviare din Crimeea, s-a luat decizia de a opri trenurile de pasageri dinspre continent la stația Vladislavovka. Aici, vor fi puse la dispoziția pasagerilor autobuze către cele mai apropiate stații", a precizat Serghei Aksionov, șeful administrației controlate de Rusia în peninsulă, pe canalul său Telegram.

Agenția rusă TASS a relatat mai devreme că exploziile de la depozitul de muniție din localitatea Maiskoe au avariat gara din apropiere.

Exploziile de joi dimineață vin după cele produse săptămâna trecută la baza rusă Saki, în care mai multe aparate militare ale Moscovei au fost distruse.

Ar fi vorba, conform analiștilor militari occidentali, de cele mai mari pierderi înregistrate într-o singură zi de aviația militară rusă după Al Doilea Război Mondial.

Se speculează că exploziile masive de atunci, trei la număr, au fost provocate de sisteme de artilerie cu rază lungă utilizate de ucraineni.

Kievul nu și-a asumat implicarea în atacul bazei Saki, dar Ministerul ucrainean al Apărării a dat publicității o declarație ironică după exploziile care au devastat baza aeriană rusă din Crimeea.

"Îi sfătuim pe stimații noștri oaspeți ruși să nu viziteze Crimeea ucraineană, dacă nu vor să aibă parte de o vacanță de vară neplăcut de fierbinte. Nicio cantitate de cremă solară nu-i va proteja de efectele periculoase ale fumatului în zonele neautorizate", arată declarația distribuită pe rețelele sociale.

"Aveți câteva opțiuni în vara aceasta", se mai spune în clipul atașat mesajului ministerial destinat civililor ruși din Crimeea.

