Mesajul transmis de Kiev rușilor după exploziile de la baza din Crimeea

"Îi sfătuim pe stimații noștri oaspeți ruși să nu viziteze Crimeea ucraineană, dacă nu vor să aibă parte de o vacanță de vară neplăcut de fierbinte. Nicio cantitate de cremă solară nu-i va proteja de efectele periculoase ale fumatului în zonele neautorizate", arată declarația distribuită pe rețelele sociale.

"Aveți câteva opțiuni în vara aceasta", se mai spune în clipul atașat mesajului ministerial destinat civililor ruși din Crimeea.

Sunt apoi enumerate plajele de la Palm Jumeirah, în Dubai, precum și Antalia și Cuba.

"Dacă alegeți Crimeea, faceți o mare greșeală", continuă textul imprimat peste imaginile idilice cu destinații de vacanță. Urmează un montaj cu exploziile din Crimeea și cu turiști speriați, pe plajă.

"E timpul să vă îndreptați spre casă. Crimeea este Ucraina", este concluzia videoclipului, în care mai apare o localnică plângându-se că nu vrea să plece din peninsulă, unde este atât de bine.

Noi imagini autentificate de CNN prin geolocalizare arată că la baza situată în apropiere de Novofedorivka au avut loc cel puțin trei explozii de mari proporții, dintre care două simultane.

Cauza deflagrațiilor rămâne neclară, deși mai mulți internauți acreditează fie varianta unui tir multiplu de artilerie cu bătaie lungă, fie varianta unui sabotaj la sol.

Autoritățile de la Kiev spun că nu au putut să determine cauza incidentului, în timp ce Ministerul Apărării de la Moscova a declarat că detonațiile au fost provocate de muniția de aviație de pe aerodromul militar, fără a preciza cum anume.

Unless they want an unpleasantly hot summer break, we advise our valued russian guests not to visit Ukrainian Crimea.



Because no amount of sunscreen will protect them from the hazardous effects of smoking in unauthorised areas.

?Bananarama pic.twitter.com/NnWnpZqMhR