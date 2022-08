Aviația militară a Rusiei a înregistrat în Crimeea cea mai mare pierdere de la Al Doilea Război mondial într-o singură zi

Informația este transmisă de CNN, pe baza imaginilor din satelit ale locului unde s-au produs deflagrațiile.

Ar putea fi cea ma grea pierdere a aviației militare ruse într-o singură zi, de la Al Doilea Război Mondial, adaugă sursa citată.

Aparatele militare distruse par să fie bombardiere Suhoi Su-24 și avioane de vânătoare multirol Su-30, spune Peter Layton, reprezentant al Griffith Asia Institute și fost pilot al Forțelor Aeriene din Australia.

Layton se bazează pe fotografiile realizate de satelitul Planet Lab la baza Saki înainte și după explozii.

Alte două avioane par să fi fost avariate.

Miercuri, armata ucraineană a adăugat încă nouă avioane ruse la bilanțul celor distruse de când a început invazia.

Pe de altă parte, Ministerul ucrainean al Apărării a comunicat că nu a putut stabili cauza exploziilor produse la baza rusă din Crimeea, care se află la aproximativ 225 de kilometri depărtare de linia frontului.

La rândul său, Ministerul rus al Apărării a susținut că deflagrațiile au fost provocate de muniția de aviație, fără a preciza cum a ajuns aceasta să explodeze.

Imagini distribuite pe rețelele sociale, verificate de CNN prin geolocație ca provenind din zona bazei aeriene, arată un fum gros ridicându-se din locație după trei explozii extrem de puternice, dintre care primele două s-au produs aproape simultan.

Detonațiile au fost urmate de un incendiu de vegetație pe o porțiune de teren în jurul bazei militare.

O persoană a murit în urma exploziilor produse, marți, în zona unei baze aeriene militare ruse din Crimeea.

Anunțul a fost făcut de Serghei Aksenov, șeful așa-numitei "Republici Crimeea".

"Situația este localizată și sub control. Nu s-a decretat evacuare generală în raion. Doar locuitorii caselor situate foarte aproape de aerodromul militar vor fi relocați", a transmis Aksenov pe Telegram.

Aproximativ 30 de persoane au fost evacuate din locuințe, a spus, la rândul său, Oleg Kriucikov, consilier al șefului regiunii Crimeea.

În jurul aerodromului a fost instituit un cordon de protecție, a adăugat el.

Mai devreme în cursul zilei de marți, ministrul Sănătății al Republicii Crimeea, Konstantin Skorupski, a declarat că cinci persoane au fost rănite în urma exploziilor.

Potrivit ministrului, unul dintre răniți era supus unei intervenții chirurgicale pentru leziuni care nu pun viața în pericol.

Ceilalți patru au primit îngrijiri pentru rănile provocate de fragmentele geamurilor distruse de explozie și apoi au fost trimiși acasă, a precizat oficialul.

Citând Ministerul Apărării de la Moscova, agenția de stat RIA Novosti a relatat anterior că exploziile au fost cauzate de muniția de aviație detonată "pe teritoriul aerodromului 'Saki' din apropierea localității Novofedorivka".

Internauții pun la îndoială versiunea pe care Moscova încearcă să o acrediteze cu privire la incidentul de la Novofedorivka.

Un material video arată două explozii masive, simultane, urmate de nori groși de fum.

"Susținerea rușilor că explozia munițiilor din bază a provocat detonații secundare este, astfel, probabil falsă", remarcă un utilizator Twitter care redistribuie secvența cu cele două explozii simultane.

This video shot near the Novofedorivka air base in Crimea show two practically simultaneous, separate explosions. The Russian claim that there was an explosion of ammunition at the base, causing secondary explosions, is thus likely false. pic.twitter.com/Irnin3JQQY