Măsura de criză luată de Rusia după ultimele explozii din Crimeea | Ucraina: "Demilitarizare în desfășurare!"

"După consultări cu conducerea societății feroviare din Crimeea, s-a luat decizia de a opri trenurile de pasageri dinspre continent la stația Vladislavovka.

Aici, vor fi puse la dispoziția pasagerilor autobuze către cele mai apropiate stații", a precizat Serghei Aksionov, șeful administrației controlate de Rusia în peninsulă, pe canalul său Telegram.

Agenția rusă TASS a relatat mai devreme că exploziile de la depozitul de muniție din localitatea Maiskoe au avariat gara din apropiere.

Ministerul rus al Apărării a dat publicității o declarație referitoare la exploziile din Crimeea, în care susține că incidentul a fost provocat de un "incendiu".

"În data de 16 august, la ora 06:15, ora Moscovei, s-a produs un incendiu în zona Maiski / Maiskoe din districtul Geankoi, în perimetrul unui depozit temporar de muniție al unei baze militare. Ca urmare a incendiului, s-a produs detonarea muniției depozitate. Potrivit primelor informații de la fața locului, nu s-au înregistrat persoane grav rănite. Sunt luate măsuri pentru stingerea incendiului iar cauza este în curs de stabilire", se spune în documentul citat.

Consilierul prezidențial Mihailo Podoliak susține, la rândul său, că incidentul de la baza din Crimeea este rezultatul unei operațiuni de "demilitarizare".

"Un memento: Crimeea, într-o țară normală, înseamnă Marea Neagră, munți, recreere și turism, însă Crimeea ocupată de ruși înseamnă explozii în depozite și risc ridicat de deces pentru invadatori și hoți. Demilitarizare în curs de desfășurare", a scris Podoliak pe Twitter.

