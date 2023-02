Bebeluş de două luni, scos în viaţă după 128 de ore petrecute sub o clădire prăbuşită la cutremur, în Turcia

Salvatorii au reuşit să îl scoată de sub dărâmături, în provincia Hatay din Turcia, pe bebeluşul în vârstă de numai două luni, după 128 de ore pe care copilul le-a petrecut sub clădirea prăbuşită.

Zeci de salvatori au participat la acţiunea de salvare, iar momentul în care bebeluşul a fost scos şi predat echipei medicale a fost aplaudat de sutele de oameni aflaţi în zonă.

Momentul a fost filmat şi postat pe reţelele sociale, acolo unde a devenit, în scurt timp, viral.

Sute de mii de oameni din întreaga lume au fost impresionaţi de povestea copilului care a supravieţuit o perioadă atât de lungă sub tonele de moloz.

?2-month-old baby rescued from quake rubble after 128 hours in debris



?The baby survived the deadly disaster and was immediately taken to the hospital for medical checks



?LIVE updates here: https://t.co/rjJzOvo2mE https://t.co/t7yLEhhhwL pic.twitter.com/65ZpKXbkhx