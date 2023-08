Belarus ar fi intrat cu elicoptere în spațiul NATO, în timpul unor exerciții. Varșovia trimite trupe suplimentare la graniță

Într-o declarație, Ministerul polonez al Apărării a precizat că însărcinatul cu afaceri al Belarusului a fost chemat pentru a explica situația.

De asemenea, NATO a fost informată, a precizat ministerul.

Ministerul belarus al Apărării susține că acuzațiile sunt exagerate și sunt făcute pentru a justifica suplimentarea trupelor la graniță.

"Acuzațiile privind o încălcare a frontierei poloneze de către elicopterele Mi-24 și Mi-8 ale Forțelor Aeriene și ale forțelor de apărare aeriană din Belarus sunt exagerate și sunt făcute de conducerea militară și politică poloneză pentru a justifica acumularea de forțe și mijloace la frontiera cu Belarus", a fost reacția ministerului pe Telegram.

