Berea "NATO" i-a înnebunit pe finlandezi. "Gust de siguranță cu aromă de libertate" | Rusia taie sâmbătă gazul în Finlanda

Fabrica de bere are sediul în Savonlinna, la 50 km de granița cu Rusia, într-o clădire din cărămidă roșie.

Clădirea a fost construită pe când Finlanda făcea parte încă din Imperiul Rus, în 1909, notează BBC.

Proprietarul fabricii, Petteri Vanttinen, a declarat pentru AFP că vânzările de bere "NATO" au explodat, după ce parlamentul finlandez a aprobat aderarea țării la Alianță și după ce guvernul a depus oficial cererea în acest sens.

"Cei mai mulți finlandezi cred că (aderarea la NATO) este un lucru bun", spune Vanttinen.

"În mod normal, vindem în jur de o sută de doze de bere pe zi. Acum, am ajuns la peste două mii. Suntem o fabrică mică și depunem toate eforturile, nu cred că vom putea face față cererii", a continuat el, indicând că, în opinia sa, noul sortiment de bere are "gust de siguranță cu aromă de libertate".

VIDEO: A brewery in Savonlinna has created a beer in honour of Finland's application to join NATO.



"It tastes like security with a hint of freedom," says owner Petteri Vanttinen pic.twitter.com/CIGPL0Ry3a