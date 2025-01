Biden dezvăluie la final de mandat ce a vorbit cu Putin: „Mi-a spus ‘știu că poți să lovești Moscova’”

Într-un interviu acordat MSNBC, președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a rememorat o conversație cu Vladimir Putin, în care acesta din urmă se arăta îngrijorat cu privire la la cooperarea dintre Kiev și Washington, în special în ceea ce privește problema armelor nucleare.

În timpul interviului, Biden a fost întrebat dacă a discutat cu Putin despre amenințările nucleare ale acestuia la începutul războiului împotriva Ucrainei, notează Kyiv Independent.

„Ei bine, da, am discutat. Când a început să vorbească despre arme tactice, m-am gândit că tipul ăsta vrea să folosească arme nucleare tactice. Armele nucleare tactice din Europa au speriat pe toată lumea, inclusiv pe ruși. Mi-a spus că ceea ce își dorește este să se asigure că nu există arme nucleare în Europa, adică în Ucraina,” a declarat liderul american.

Biden on Putin and NATO for Ukraine:



He told me, ‘I know you can strike Moscow from Ukraine.’



He wanted guarantees-no nuclear weapons, no NATO membership.



I assured him it wouldn’t happen without significant changes in Ukraine’s system.



