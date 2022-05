Bombardament ca la Teatrul din Mariupol: rușii au distrus școala din Bilogorivka, unde se adăposteau aproape 100 de persoane

Există însă temeri că 60 de persoane prinse sub dărâmături şi-ar fi pierdut viața, la rândul lor, a declarat duminică guvernatorul regiunii Lugansk, Serghei Gaidai, citat de Reuters.

Oficialul ucrainean a precizat că forțele ruse au lansat sâmbătă după-amiază un atac aerian asupra școlii în care se adăposteau aproximativ 90 de persoane.

Tirurile au declanșat un incendiu care a cuprins clădirea. Treizeci de oameni au fost salvați.

"Incendiul a fost stins după aproape patru ore, apoi molozul a fost îndepărtat și, din nefericire, cadavrele a două persoane au fost găsite. Probabil că toţi cei 60 de oameni aflați încă sub dărâmături au murit", a scris Gaidai pe canalul său de Telegram.

Bilogorivka este un sat situat la circa 10 kilometri vest de Lîsîceansk, bombardat intens de forțele ruse.

No words… 60 people killed as a result of Russian bombing a school in Bilogorivka on May 7 - officials #StopRussia #StandWithUkraine pic.twitter.com/ZXhaqcQIM7