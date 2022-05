Adevărul despre atacul asupra Teatrului din Mariupol, dezvăluit de Associated Press

O investigație Associated Press (AP) a identificat dovezi conform cărora atacul a fost mult mai letal decât estimat, ucigând aproape 600 de persoane în interiorul și în afara clădirii.

Este aproape dublu față de numărul de morți menționat până acum.

Ancheta AP a reconstituit ceea ce s-a întâmplat în interiorul teatrului în acea zi, pe baza relatărilor a 23 de supraviețuitori și salvatori.

AP s-a bazat, de asemenea, pe două seturi de planuri ale teatrului, pe fotografii și videoclipuri realizate în interior înainte, în timpul și după ziua bombardamentului, precum și pe opiniile unor experți care au examinat metodologia de investigație.

Hundreds of Ukrainians were packed inside a Mariupol theater being used as a bomb shelter when it was hit on March 16 by a Russian airstrike.



An @AP investigation found that the attack was much deadlier than initial estimates. https://t.co/fOu4FNGxbJ pic.twitter.com/wGdgudJGdS