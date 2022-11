O bombă a explodat într-o școală și a ucis mai mulți elevi, în Afganistan

Bilanțul preliminar al atacului arată că cel puțin 10 oameni au fost uciși în urma exploziei, care a avut loc școală religioasă din Aybak, provincia Samangan din nordul Afganistanului, a anunțat regimul taliban aflat la putere.

Situația victimelor continuă să se actualizeze iar oficiali de la spitalul unde au fost transportați răniții au declarat pentru agenția de presă AFP că 16 persoane ar fi decedat în urma atentatului.

Momentan, acesta nu a fost revendicat.

#BREAKING: Over 23 killed and at least 30 injured after an explosion inside Jihadiya Madrasa during noon prayers in the city of Aybak at the center of Samangan Province of #Afghanistan. Casualties likely to increase.



