"Nu ne faceți să pierdem războiul din Ucraina, că bombardăm nuclear Washingtonul, Londra și Berlinul!" | Mesajul cu care Dmitri Medvedev încearcă să domolească furtuna creată de moartea lui Aleksei Navalnîi

Medvedev arată că o eventuală înfrângere a Rusiei în războiul din Ucraina și pierderea de către statul agresor a teritoriilor anexate din 2014 până acum ar însemna "un colaps direct și ireversibil" al țării pe care Vladimir Putin o conduce de aproape un sfert de secol.

"Să ne imaginăm pentru un moment că Rusia a pierdut și că 'Ucraina și aliații ei au câștigat'. Ce ar însemna pentru dușmanii noștri - neo-naziștii și sponsorii lor occidentali - o asemenea victorie? Păi s-a spus de multe ori că ar fi o revenire la granițele din 1991.

Asta ar însemna un colaps direct și ireversibil al Rusiei de astăzi, care include, constituțional, noile teritorii (regiunile Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, anexate de Putin prin decret în toamna lui 2022, n.r.) Apoi ar începe un război civil furibund și țara noastră ar dispărea de pe hartă. Zeci de milioane de victime. Moartea viitorului nostru. Prăbușirea a tot ce există pe lume", a estimat Medvedev.

El a continuat spunând că Rusia ar fi dispusă să atace nuclear nu doar Ucraina, în cazul în care ar pierde războiul, ci și capitalele Marii Britanii, Germaniei, Statelor Unite și ale altor țări occidentale.

