Bruxelles-ul refuză să taxeze "profiturile excepționale" ale companiilor din energie, așa cum au cerut mai multe state UE

Comisia Europeană respinge ideea unei taxe la nivel UE pe profiturile companiilor energetice. Foto: Getty Images

Comisia Europeană refuză un impozit pe profiturile excepționale ale companiilor din sectorul energetic. Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a reafirmat vineri refuzul Executivului comunitar de a taxa suplimentar câștigurile companiilor energetice, în urma creșterilor de prețuri determinate de conflictul din Orientul Mijlociu, notează EFE, citată de Agerpres.

Inițiativa taxării suplimentare a venit din partea unui grup de șase state membre: Spania, Germania, Italia, Polonia, Portugalia și Austria.

Cele șase țări au solicitat de două ori în scris Comisiei Europene să examineze ideea unei astfel de taxe, măsură fiind deja folosită în anul 2022, după invazia rusă în Ucraina.

Vorbind la o conferință de presă după reuniunea miniștrilor de finanțe din UE (Ecofin) - unde această idee de taxare suplimentară a fost din nou discutată - Dombrovskis a susținut că statele membre sunt "mai bine poziționate" să impună la nivel național un astfel de impozit, decât să fie instituită o taxă comună la nivelul UE.

Practic, comisarul european a repetat mesajul pe care l-a transmis și cu alte ocazii, inclusiv la reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din UE care a avut loc la Dublin la jumătatea lunii septembrie.

Cu o zi înaintea acestei declarații a comisarului european, ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, argumentase că o taxă asupra profiturilor excepționale ale companiilor petroliere ar fi un instrument adecvat pentru reducerea prețurilor la energie.

"Considerăm că această cerere este justificată de atitudinea companiilor petroliere și sper că Comisia Europeană va trece, în sfârșit, la acțiune și va acționa cu celeritate", a declarat oficialul german.

Guvernul Italiei ia în calcul o taxă națională pe profiturile companiilor din energie

Guvernul italian poartă discuții cu băncile și firmele din energie cu privire la o potențială contribuție a acestora la finanțele statului. O declarație în acest sens a fost făcută joi de adjunctul ministrul Economiei, Maurizio Leo, în timp ce Executivul de la Roma finalizează proiectul de buget pe 2027, pe care urmează să-l prezinte săptămâna viitoare.

Acest oficial, membrul al partidului Frații Italiei (FdI) condus de premierul Giorgia Meloni, a menționat că Guvernul va urma o abordare bazată pe cooperare, ceea ce înseamnă că nu dorește să intre în conflict cu companiile vizate.

Premierul Giorgia Meloni caută modalități prin care să poată finanța o serie de reduceri costisitoare de impozite pentru persoanele cu venituri medii, în ultimul său buget înainte de alegerile naționale programate pentru anul viitor.

Demersul său vine într-un context economic dificil. Creșterea explozivă a prețurilor la energie alimentează inflația, costurile la care se împrumută Italia sunt în creștere, iar datoria publică a țării, ca procent din PIB, ar urma să o depășească pe cea a Greciei în acest an, devenind cea mai mare din zona euro.

În ceea ce privește firmele din energie, mai multe companii importante, inclusiv compania de stat Eni, au anunțat săptămâna trecută plafonarea prețului combustibililor, o măsură care este văzută de analiști drept o încercare de a descuraja Guvernul de la Roma să le impoziteze profiturile excepționale.

Totuși, ministrul italian al Economiei, Giancarlo Giorgetti, nu a exclus posibilitatea introducerii unei taxe naționale pe profiturile excepționale, fără a mai aștepta o inițiativă comună la nivel european.