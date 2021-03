O navă mare cât patru stadioane a blocat Canalul Suez și 10% din țițeiul consumat zilnic în lume

Nava de 400 de metri, de-a curmezișul Canalului Suez

Nava taiwaneză Ever Given, înregistrată în Panama, plecase din China cu destinația portul Rotterdam din Olanda, și s-a pus de-a curmezișul canalului marți, în timpul unei furtuni puternice de nisip care a afectat nordul Egiptului în această săptămâna.

Din cauza condițiilor meteorologice, Ever Given, care are o lungime de 400 de metri, a devenit, practic, imposibil de stăpânit și s-a înfipt în malul căii navigabile, spun surse ale Autorității Canalului Suez.

Nu au fost persoane rănite și nici pagube aduse încărcăturii în urma incidentului.

Prin Canalul Suez tranzitează aproximativ 10% din mărfurile transportate pe apă în întreaga lume.

Navele deja blocate de acest incident și cele care și-au ales această rută și urmează să ajungă aici în următoarele zile includ vase petroliere care transportă aproximativ o zecime din consumul mondial zilnic de țiței, notează compania Kpler, specializată în studii de piață.

Dacă problema nu este rezolvată în următoarele zile, este posibil ca navele afectate de blocaj să opteze pentru o rută ocolitoare de 12 zile în jurul Africii.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal