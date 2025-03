Capsula care îi aduce acasă pe astronauții blocați de 9 luni pe orbită a ajuns pe ISS: „Mă bucur să îi văd pe prietenii noștri”

Capsula SpaceX Crew Dragon a ajuns la Stația Spațială Internațională pentru a-i prelua pe astronauții Butch Wilmore şi Suni Williams, blocați pe orbită de nouă luni. În imagini transmise de NASA, se vede cum astronauți și-au îmbrățișat colegii de pe capsulă în stare de imponderabilitate în staţia spaţială, relatează Agerpres.

După mai multe amânări, capsula Cred Dragon a ajuns la Stația Spațială Internațională, după o călătorie care a decurs lin, îndeaproape supravegheată de NASA.

La scurt timp după ora 05.45 GMT, capsula s-a conectat cu succes la Stația Spațială Internațională, iar în imaginile publicate de NASA se vede cum astronauții de la bordul ISS și-au aplaudat colegii, iar apoi i-au îmbrățișat. „Mă bucur să îi văd pe prietenii noștri”, a spus unul dintre astronauți.

The hatch of the SpaceX Dragon spacecraft opened March 16 at 1:35 a.m. ET and the members of Crew-10 entered the @Space_Station with the rest of their excited Expedition 72 crew. pic.twitter.com/mnUddqPqfr