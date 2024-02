Mii de cartuşe au fost furate de la Brigada Specială a Poliţiei din Chişinău şi înlocuite cu nisip şi pietre

Este alertă la Chişinău după ce mii de cartuse au dispărut de la Brigada Specială a Poliţiei. Muniţia a fost furată dintr-un depozit din capitala Republicii Moldova, iar hoţii au pus nisip în locul cartuşelor. O anchetă de amploare a fost deschisă, iar ministrul de Interne s-a implicat direct.

Procuratura din Chișinău investighează dispariția unei lăzi cu cartușe dintr-un depozit al Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială (BPDS) "Fulger", informează Agenția de Presă IPN. Gloanțele au fost înlocuite cu pietre și nisip.

Potrivit președintelui comisiei securitate națională, apărare și ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova, Lilian Carp, cartușele din ladă au fost înlocuite cu pietre și nisip, iar pentru un astfel de incident, cineva ar trebui să răspundă cu funcția, notează IPN.

Potrivit lui Lilian Carp, în urma unor verificări în camera de păstrare a armamentului, angajații BPDS "Fulger" au descoperit dispariția a mii de cartușe care erau depozitate într-o ladă, gloanțele fiind înlocuite cu pietre și nisip.

"Am cerut explicații ministrului de Interne. Din informația pe care mi-a oferit-o ministrul, lăzile cu muniții au fost eliberate încă în anul 2022 pentru forțele de intervenție. Când trebuiau să fie predate înapoi s-a observat că o ladă nu are sigiliu, iar în interior s-a depistat că în loc de cartușe, lada era plină cu pietre și nisip. Acum are loc ancheta. Procuratura investighează cazul, cui i-a fost eliberată această ladă, cine era responsabil de ea? În fiecare grup există cineva responsabil de munițiile necesare în caz de intervenții", a spus deputatul PAS, Lilian Carp, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV.

Lilian Carp a evitat să se pronunțe cine s-ar face vinovat de dispariția a mii de cartușe, însă a menționat că pentru un astfel de incident responsabilii din cadrul BPDS "Fulger" ar trebui sancționați cu demiterea.

"Anchetatorii încearcă să afle cum au dispărut gloanțele din acea ladă și cum ulterior s-a făcut înlocuirea. Putea fi oricine, un șef de grup, oricine, dar Procuratura trebuie să se pronunțe. Faptul că trebuie cineva să răspundă cu funcția este altă poveste și ministrul Afacerilor Interne va lua deciziile necesare în acest sens", a mai spus parlamentarul.

Marți, șefa Secției Comunicare și Protocol a IGP, Diana Fetco, a confirmat că angajații Brigăzii "Fulger" intenționau să folosească o parte din gloanțele dispărute pentru exercițiile tactice de rutină.