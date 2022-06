Cum arată casa care s-a vândut cu 111 milioane de dolari

Proprietatea din Shouson Hill, a fost vândută duminică cu 111 milioane de dolari de către co-dezvoltatorii Emperor International Holdings Ltd., C C Land Holdings Ltd., Mingfa Group International Co. și CSI Properties Ltd., potrivit unui comunicat al companiilor. Companiile nu au identificat cumpărătorul.

Casa, din noul proiect nr. 15 Shouson, se întinde pe 746 de metri pătrați și are o grădină privată, piscină și loc de parcare.

Situat în partea de sud a insulei Hong Kong, Shouson Hill este unul dintre cele mai exclusiviste cartiere ale orașului.

Prețul reprezintă cea mai scumpă tranzacție cu locuințe din Hong Kong în acest an, potrivit lui Louis Ho, director principal de vânzări la Centaline Property Agency Ltd.

Volumul tranzacțiilor pentru case secundare de lux din cartierele de lux din Peak și Southern District a scăzut cu 58% în prima jumătate a anului trecut, arată datele de la Centaline. Măsurile de distanțare socială luate în timpul celui mai grav focar de COVID din oraș și lipsa capitalului chinez continental au blocat piața.

Între timp, cererea globală de bunuri imobiliare de lux rămâne ridicată, chiar dacă creșterea ratelor dobânzilor stresează piețele imobiliare mai largi.

La începutul acestei luni, miliardarul Larry Ellison a cumpărat o proprietate de 173 de milioane de dolari pe malul oceanului în comitatul Palm Beach, stabilind un record pentru cea mai scumpă vânzare rezidențială din Florida.