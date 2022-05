Câștigătorii de la Eurovision, concert improvizat la granița cu Polonia, în ”drumul spre casă”

Trupa, a cărei muzică îmbină folkul tradițional cu hip-hop, a fost întâmpinată de militari și femei cu flori albastre și galbene. Artiștii le-au cântat melodia câștigătoare.

”Ștefania” fusese printre favorite la câștigarea concursului de cântece Eurovision din orașul Torino, din nordul Italiei. Victoria decisivă a fost adusă de public, cu 439 de puncte, punând trupa pe primul loc printre cei 25 de finalişti.

Piesa, care include versurile ”întotdeauna îmi voi găsi drumul spre casă, chiar dacă toate drumurile sunt distruse”, a fost scrisă de solistul Oleh Psiuk, ca un omagiu adus mamei sale. Cântecul a căpătat o nouă rezonanță printre ucraineni, devenind un imn în ţara lor sfâşiată de război.

