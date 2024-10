„Ce părere aveţi despre camionul meu de gunoi?”. Cum a exploatat Donald Trump o gafă a lui Joe Biden

Donald Trump a încercat miercuri să exploateze o gafă făcută de Joe Biden cu privire la alegătorii săi, punând în scenă deplasarea sa într-un camion de gunoi către locul unui miting electoral, pe ultima sută de metri a unei curse extrem de tensionate pentru Casa Albă împotriva Kamalei Harris.

„Ce părere aveţi despre camionul meu de gunoi?”, i-a întrebat Donald Trump pe jurnaliştii veniţi în Wisconsin. „Acest camion este în onoarea lui Kamala şi Joe Biden”, a adăugat el.

DRIVING THE POINT HOME: Donald Trump uses a garbage truck to get to his Green Bay rally in a dig at President Biden’s comments labeling Trump supporters as “garbage.” pic.twitter.com/I3VKxgEs3W