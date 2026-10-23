Cel mai mare proprietar de locuinţe din Europa poate pierde 8 miliarde de euro din cauza unui plan de naţionalizare pregătit la Berlin

Acțiunile Vonovia s-au prăbuşit. Foto: Getty Images

Partidele din coaliția de guvernare din Berlin iau în considerare naționalizarea activelor deținute de proprietari care dețin peste 10.000 de apartamente, măsură ce ar viza mai mult de 150.000 de locuințe, propunând o compensație plafonată la 16 miliarde de euro, o sumă mult sub valoarea de piață. Într-un astfel de plan, Vonovia, cel mai mare proprietar de locuințe din Europa, ar putea pierde cel puţin 8 miliarde de euro, notează Traders Union. Acțiunile companiei s-au prăbuşit.

În ciuda incertitudinii privind politica în domeniul locuințelor, Germania a atras, în 2024, angajamente de investiții străine în valoare de peste 95 de miliarde de euro, inclusiv o investiție de 16 miliarde de euro din partea Amazon și un angajament de ordinul miliardelor de euro din partea Brookfield.

Plan controversat la Berlin

Potrivit Financial Times, Merz a declarat că factorii de decizie politică ar trebui să evite „experimentele” cu drepturile de proprietate, în contextul în care, în cadrul negocierilor pentru formarea unei coaliții la Berlin, se analizează posibilitatea naționalizării activelor deținute de marii proprietari de imobile.

El a făcut aceste afirmații marți, după conferința „Invest in Germany”, primul summit pentru investitori organizat în capitala Germaniei, la care au participat sute de companii.

Propunerile discutate de partidul Die Linke, social-democrați și verzi vizează preluarea majorității activelor deținute de proprietarii care dețin peste 10.000 de apartamente. Demersul face parte dintr-un efort mai amplu de a limita creșterea chiriilor și de a combate deficitul cronic de locuințe. Măsura ar putea viza peste 150.000 de locuințe.

Cele trei partide iau în calcul acordarea unor despăgubiri de maximum 16 miliarde de euro, ceea ce înseamnă, în medie, puțin peste 100.000 de euro pentru un apartament, o sumă mult sub valoarea de piață, conform calculelor citate în material.

Într-un document al coaliției, acestea precizează că ar urma să invoce un articol din Constituția Germaniei, neutilizat până în prezent, ​​care permite exproprierea terenurilor și a altor active în interes public, cu acordarea unor despăgubiri.

Tensiuni majore în piaţa imobiliară din Berlin

Dezbaterea din Berlin reflectă, de asemenea, tensiunile de lungă durată legate de locuințe în acest oraș. După reunificarea Germaniei, orașul a vândut peste 200.000 de apartamente din proprietatea publică unor investitori privați, iar de atunci a cheltuit miliarde pentru a răscumpăra zeci de mii dintre acestea.

Merz încearcă să găsească un echilibru între un mesaj favorabil investițiilor și presiunile politice interne, care s-au intensificat în urma rezultatelor obținute luna trecută, la alegerile regionale din Berlin, Saxonia-Anhalt și Mecklenburg-Pomerania Inferioară, atât de extrema dreaptă, cât și de extrema stângă.

Partidul Die Linke s-a clasat pe primul loc în Berlin, cu 25,7% din voturi, după o campanie axată pe exproprieri, plafonarea chiriilor și accesibilitatea locuințelor; în același timp, sprijinul pentru CDU (partidul lui Merz) a scăzut la 18,8%, în timp ce formațiunea Alternativa pentru Germania (AfD) a urcat la 16,3%.

Această dispută accentuează tensiunile dintre CDU-ul lui Merz și partenerul său de coaliție la nivel federal, SPD. Cancelarul îndeamnă SPD-ul să formeze o alianță cu partidul său în Berlin, în detrimentul unei colaborări cu Die Linke. Pe de altă parte, SPD acuză anumiți oficiali regionali ai CDU că l-au susținut pe candidatul AfD pentru funcția de președinte al parlamentului regional în Saxonia-Anhalt, land în care partidul de extremă dreaptă a obținut 44% din voturi luna trecută.

Acțiunile Vonovia s-au prăbuşit

Îngrijorările investitorilor sunt deja vizibile pe piață. Acțiunile Vonovia, cel mai mare proprietar de locuințe din Berlin, cu un portofoliu de peste 138.000 de apartamente, au scăzut săptămâna trecută la cel mai redus nivel din 2023 încoace.

Cu toate acestea, Merz și ministrul de Finanțe, Lars Klingbeil, au afișat o poziție unită în fața a aproximativ 200 de investitori, descriind Germania drept o destinație de investiții atractivă și de încredere. Printre noile angajamente se numără planul Amazon de a investi 16 miliarde de euro, promisiunea Brookfield de a aloca zeci de miliarde în următorii cinci ani și intenția Nvidia de a sprijini patru start-up-uri germane. Potrivit Ministerului Economiei, investitorii străini au luat angajamente în valoare de peste 95 de miliarde de euro de la începutul acestui an.

De asemenea, Merz afirmă că va continua reforma sistemului de pensii, care vizează crearea unui fond de pensii după modelul suedez și direcționarea economiilor interne către economie. El susține că Germania se transformă dintr-o țară a celor care economisesc într-o țară a investitorilor.

Într-un articol anterior, referitor la avertismentul lui Mario Draghi privind politica monetară restrictivă, am explicat argumentul acestuia conform căruia combaterea inflației și stabilizarea datoriei publice nu ar trebui să se realizeze în detrimentul investițiilor structurale necesare pentru creșterea pe termen lung.

Draghi a susținut că băncile centrale ar trebui să mențină ratele dobânzilor la un nivel care să nu depășească strictul necesar pentru stabilitatea prețurilor. O politică excesiv de restrictivă poate crește costul capitalului, poate submina productivitatea și poate încetini inovația, făcând economiile mai puțin reziliente în fața unor șocuri viitoare.