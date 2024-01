Cele mai importante momente din 2023 în showbiz-ul american | Taylor Swift și Beyonce au scris istorie

2023 a fost un an plin pentru vedetele de peste Ocean. Greva de la Hollywood a marcat industria cinematografică, însă anul a avut şi câştigători.

Anul 2023 a fost un an încântător pentru cântăreaţa Taylor Swift. Turneul ei Eras Tour a obținut un record de 1,4 miliarde de dolari în doar opt luni.

Iar când Persoana Anului, desemnată de Time Magazine, o premieră pentru un muzician, a anunțat o versiune cinematografică, studiourile au schimbat datele de lansare ale altor filme pentru a evita să concureze cu ea. "Taylor Swift, the Eras Tour" a făcut un sfert de miliard de dolari la nivel mondial.

Beyonce a urmat cu propriul documentar de concert, Renaissance, un film de Beyonce. Ambele vedete muzicale au ignorat studiourile și s-au asociat direct cu lanțurile de cinematografe pentru distribuție. Beyonce a intrat în istorie, câștigând cel de-al 32-lea premiu Grammy, cel mai mare număr de premii pentru orice artist din toate timpurile.

Premiul Grammy câștigat de Viola Davis pentru cartea audio a memoriilor sale a făcut-o cea mai recentă câștigătoare a unui EGOT, Emmy, Grammy, Oscar și Tony.

Fiecare respingere, fiecare dezamăgire te-a condus aici, "Everything, everywhere, all at once" a dominat Oscarurile. Câștigând Oscarul pentru cel mai bun film și regizor și Oscaruri pentru interpretare pentru Michelle Yeoh, Ki-Hui Kwan și Jamie Lee Curtis.

Box office-ul a aparținut lui Barbenheimer. Având în vedere că Barbie urma să debuteze în același weekend cu Oppenheimer, internauții au botezat duo-ul Barbenheimer. Iar membrii distribuției au intrat pe internet pentru a îndemna publicul să vizioneze filmele ca pe o peliculă dublă.

Filmul Barbie a obținut cele mai mari încasări ale anului 2023

Care a fost rezultatul? Barbie a fost filmul cu cele mai mari încasări ale anului. A câștigat 1,4 miliarde de dolari din vânzarea de bilete la nivel mondial. Iar Oppenheimer, o biografie de trei ore a omului de știință care a contribuit la apariția erei nucleare, a obținut 951 de milioane de dolari.

A fost un impuls binevenit pentru Hollywood, care aproape că a fost închis timp de aproape patru luni, pe fondul primei greve simultane a actorilor și scenariștilor din ultimii 60 de ani.

Ambele sindicate au obținut creșteri salariale, asigurări cu privire la utilizarea inteligenței artificiale și alte concesii din partea Alianței Producătorilor de Film și Televiziune.

Harvey Weinstein, condamnat la încă 16 ani de închisoare

Harvey Weinstein, care ispășește deja o pedeapsă de 23 de ani de închisoare la New York, a fost condamnat la Los Angeles la încă 16 ani de închisoare.

Fostul mogul de la Hollywood a fost condamnat pentru viol și agresiune sexuală, în urma unui presupus incident petrecut în 2013. Weinstein a calificat cazul drept o înscenare și și-a susținut nevinovăția. Sentința înseamnă că Weinstein, care are 70 de ani, își va petrece restul vieții în închisoare.

Ucigașul lui Tupac, găsit după 27 de ani de la moartea artistului

La 27 de ani după ce Tupac Shakur a fost împușcat mortal în Las Vegas, Dwayne Davis a fost arestat și acuzat de uciderea rapperului.

Autoritățile susțin că uciderea a fost parte a unui proces. A fost un conflict mai mare între două bande din Compton, California.

Pe de altă parte familia starului Bruce Willis din Greu de ucis a dezvăluit că a fost diagnosticat cu demență frontotemporală, o formă rară și agresivă a bolii cognitive. Familia și prietenii spun că Willis nu mai poate vorbi, dar că este încă Bruce