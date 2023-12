Mesajul celebrului actor Anthony Hopkins, de Anul Nou: "Acum 48 de ani, am încetat să beau. Dacă aveţi nevoie de ajutor, există"

Celebrul actor de la Hollywood, Anthony Hopkins a transmis un mesaj cu ocazia Anului Nou, pe rețelele de socializare.

Sursa foto: Facebook | Anthony Hopkins

Actorul din "Tăcerea mieilor", "Masca lui Zorro" și "Rămăşiţele zilei", în vârstă de 86 de ani, Anthony Hopkins, a postat videoclipul pe Instagram, și pe Facebook, cu ocazia sosirii noului an 2024.

"Bună ziua, un An Nou fericit tuturor! Toţi petrecăreţii şi băutorii se distrează. Minunat! La mulţi ani, distracţie plăcută! Dar, dacă aveţi o mahmureală, amintiţi-vă de mine!

Eu nu mai am, pentru că astăzi, acum 48 de ani, am încetat. Am primit ajutor pentru asta şi viaţa mea s-a schimbat. Nu vă invidiez că vă distraţi acolo, dar dacă aveţi nevoie de ajutor, există", a spus actorul, care în ultimii ani a ţinut să marcheze astfel, cu un mesaj video pe reţelele sociale, reuşita sa de a scăpa de alcoolism.

Anthony Hopkins are în continuare o viaţă profesională activă. El va putea fi urmărit, în curând, în cel mai recent rol al său din drama One Life, despre Al Doilea Război Mondial, film care urmează să fie lansat în primele zile din ianuarie.