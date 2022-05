Principalul centru aerospatial rusesc, în flăcări | Acesta esta al 6-lea incendiu din Rusia în decurs de o lună

Flăcările s-au dezvoltat într-o substaţie de transformare din sediul Institutului Central de Aerohidrodinamică Jukovski (TsAGI) din regiunea Moscova, cel mai important centru din sectorul aerospaţial rusesc.

Ulterior, sursa care a lansat informaţia a explicat că incendiul a fost stins şi nu au fost înregistrate victime. LaTsAGI s-au dezvoltat proiectele rachetei Energy şi ale navetei spaţiale Buran.

Cel de astăzi, de la Institutul Central de Aerohidrodinamică Jukovski, nu este primul incendiu care a avut loc în Federaţia Rusă de la începutul războiului din Ucraina.

Another everyday random infrastructure fire in Russia. They really are ever so clumsy. https://t.co/eMY8WatnjT