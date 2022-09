Charles al III-lea, huiduit și întâmpinat în Țara Galilor cu pancarte pe care scria "Nu ești regele meu!"

Momentul a fost surprins de televiziunile care transmiteau în direct.

BBC notează că aproximativ 100 de protestatari anti-monarhie s-au adunat în preajma porților castelului, purtând pancarte cu mesaje împotriva regelui.

Sursa citată menționează că protestatarii erau masați în colțul cel mai apropiat de porțile castelului și erau conduși de Bethan Sayed, fost parlamentar în Adunarea Națională a Țării Galilor din partea formațiunii pro-independență Plaid Cymru.

Țara Galilor este ultimul punct pe agenda turneului efectuat de Charles al III-lea în provinciile Regatului Unit de când a fost proclamat rege.

Some members of the crowd can be heard booing as King Charles and the Queen Consort arrive at Cardiff Castle.



