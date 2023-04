Ciclonul Ilsa, mai rapid decât avioanele la aterizare: vânturi de aproape 300 km/h au spulberat regiuni întinse, în Australia

Ciclonul Ilsa, care a atins categoria 5 (maximă), a lovit uscatul în apropiere de satul Pardoo de la țărmul Oceanului Indian, situat în nord-vestul țării.

Proprietarii unei benzinării și ai unui parc de rulote din Pardoo au relatat pe rețelele sociale că afacerea lor a suferit pagube majore.

Ilsa se îndrepta vineri către interiorul deșertic al statului Australia de Vest.

Nu au fost raportate imediat victime, principalele zone populate nefiind în calea ciclonului.

Citește: Avertizare meteo Cod galben de ploi și vijelii, în Vinerea Mare, în aproape jumătate din țară, inclusiv în Capitală

"Nu am primit niciun apel pentru asistența", a declarat purtătorul de cuvânt al serviciilor de urgență, Peter Sotton, citat de presa australiană.

Potrivit serviciilor de meteorologie, la momentul în care ciclonul a atins zona de uscat, viteza medie a vântului era de 218 km/h, cu rafale de 288 km/h.

Aceste înregistrări reprezintă un record pentru Australia, unde cea mai mare viteză a vântului consemnată anterior era de 194 km/h, fiind înregistrată în timpul uraganului George din 2007.

Spre comparație, viteza avioanelor comerciale la aterizare este între circa 208 și aproximativ 256 de kilometri pe oră.

First images of the aftermath of Cyclone Ilsa have surfaced, costing some millions of dollars in damage.



The owners of Pardoo Roadhouse vowed this “won’t take away our spirit,” after announcing all staff are safe and are ready to rebuild.



More: https://t.co/FBucFs3CZ9 pic.twitter.com/UvoXV4rXgQ