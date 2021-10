Un ciclon puternic a lovit sudul Italiei. Cel puțin două persoane au murit, iar piețele au fost transformate în lacuri

Piețele și străzile orașului au devenit lacuri, deoarece inundațiile au lăsat sub apă orașul Catania și zonele învecinate.

Ploi de peste 300 mm, aproape jumătate din cantitatea medie așteptată pe insula mediteraneană într-un an - au căzut în doar câteva ore duminică, potrivit asociației fermierilor sicilieni.

Aversele au determinat autoritățile să emită cea mai mare avertizare de alertă roșie pentru vârful nordic al Siciliei și Calabria din sudul Italiei.

At least two people have died after a rare cyclonic storm battered Sicily leaving parts of the Italian island submerged.



