Cod Roșu în Europa | Ce au făcut pasagerii unui tren blocat în soare, la peste 40 de grade, în Paris

Autoritățile naționale au emis numeroase avertizări de Cod Roșu.

Statele în care este în vigoare o astfel de alertă sunt Bosnia și Herțegovina, Croația, Ungaria, Italia, Polonia, Serbia, Slovenia și Suedia.

În Spania, Slovacia, România, Portugalia, Israel, Franța, Cehia și Austria au fost emise alerte Cod Portocaliu.

Alertele se întind până în zilele de 23 - 26 iulie.

În România, sunt 10 județe aflate sub cod portocaliu, iar numărul acestora va crește, duminică, la 15.

Temperaturile prognozate de meteorologi sunt de cel puțin 38 de grade la umbră însă valoarea resimțită va depăși cu 6 - 7 grade acest nivel.

Potrivit autorităților, perioada prelungită de caniculă și secetă creează circumstanțe ideale pentru amplificarea incendiilor de vegetație în regiunile menționate.

Valul de căldură amenință în special grupurile vulnerabile: bătrânii, copiii, femeile însărcinate și persoanele cu boli respiratorii.

De asemenea, temperaturile ridicate pot cauza probleme persoanelor care folosesc transportul în comun.

Lipsa aerului condiționat și aglomerația din transportul public în timpul orelor de vârf îi expun pe pasageri riscului de deshidratare, care se poate solda cu spitalizare în unele cazuri.

