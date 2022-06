Membrii unui cor anti-cancer l-au făcut să râdă pe Papa Francisc

Este vorba de aproximativ 30 de persoane care purtau tricouri pe care scria "Fuck Cancer Choir" (în traducere aproximativă, Corul 'La dracu cu cancerul').

La finalul audienței ținute în fața a mii de oameni, grupul a urcat pe platforma de pe care Francisc se adresase mulțimii și i-a cântat acestuia.

"Sunteți buni, sunteți poeți, vă mulțumesc", le-a spus șeful Bisericii Catolice, râzând.

Momentul a fost filmat iar imaginile au fost distribuite pe rețelele sociale.

