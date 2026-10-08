Coreea de Sud a testat prima armă hipersonică produsă pe plan intern, la câteva zile după testul Coreei de Nord

Planoarele hipersonice sunt lansate în atmosfera superioară de propulsoare de rachete. Sursă foto: Profimedia Images

Coreea de Sud a efectuat joi un test cu prima sa armă hipersonică produsă pe plan intern, a anunţat biroul prezidenţial sud-coreean, la câteva zile după ce Coreea de Nord a afirmat că a lansat o rachetă hipersonică cu rază medie de acţiune, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Preşedintele Lee Jae Myung a participat în această după-amiază la un prim test cu un vehicul hipersonic de planare (HGV), aflat în prezent în fază de cercetare şi dezvoltare, utilizând tehnologii interne", a declarat biroul prezidenţial sud-coreean într-un comunicat.

Acest tip de armă este un "instrument strategic cheie capabil să schimbe cursul unei bătălii", a adăugat acesta, iar focoasele, datorită "traiectoriilor lor de zbor imprevizibile şi a vitezei mari, sunt capabile să lovească ţinte strategice importante".

Planoarele hipersonice sunt lansate în atmosfera superioară de propulsoare de rachete şi apoi planează spre ţinta lor cu o viteză de cel puţin cinci ori mai mare decât viteza sunetului.

Anunţul Seulului are loc după ce Phenianul a anunţat sâmbătă un test cu o rachetă hipersonică cu rază medie de acţiune. Coreea de Nord a declarat că lansarea a implicat utilizarea inteligenţei artificiale, ceea ce înseamnă că "nu există nicio modalitate de a evita" un astfel de atac.

Phenianul a susţinut că racheta sa este "capabilă să îşi schimbe traiectoria de zbor la altitudine joasă".

Seulul şi Washingtonul au afirmat însă că racheta nord-coreeană se afla "la un nivel ce poate fi detectat şi interceptat folosind capacităţile de apărare de care dispun cei doi aliaţi"