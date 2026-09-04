Japonia se reînarmează masiv: Investiții record în rachete hipersonice lansate de sub apă și arme noi împotriva Chinei și Rusiei

1 minut de citit Publicat la 08:18 04 Sep 2026 Modificat la 08:18 04 Sep 2026

Sanae Takaichi promovează extinderea capacităților militare ale Japoniei în numele apărării naționale. FOTO: Profimedia Images

Japonia pregătește investiții fără precedent în rachete hipersonice și drone, pentru a contracara amenințările tot mai mari venite din partea Chinei și Rusiei, potrivit The Telegraph.

Cererea de buget a Japoniei pentru apărare, de aproape 9.000 de miliarde de yeni (50 de miliarde de euro), care este așteptată să crească și mai mult până la sfârșitul anului, reflectă noua orientare militară a țării sub conducerea premierului Sanae Takaichi.

Japonia a fost mult timp constrânsă de Articolul 9 din Constituția sa postbelică, care limitează strict forțele armate la un rol exclusiv defensiv. Acest lucru a făcut dificilă achiziționarea de arme cu capacități ofensive, până acum.

Fără a modifica Constituția, Sanae Takaichi promovează extinderea capacităților militare ale Japoniei în numele apărării naționale și încearcă să reformeze Articolul 9.

Una dintre cele mai spectaculoase achiziții de pe lista de înzestrare a armatei japoneze este o rachetă hipersonică lansată de sub apă, descrisă ca având o „capacitate ridicată de a atinge ținta”.

Deși propunerea de buget nu precizează tipul rachetei, aceasta este prezentată drept o „nouă modalitate de purtare a războiului”, capabilă să „intercepteze nave și alte ținte într-o fază timpurie și de la mare distanță”.

Oficiali ai Ministerului japonez al Apărării au sugerat că arma ar putea fi lansată dintr-un sistem de lansare verticală instalat la bordul submarinelor de generație următoare.

Tokyo a prezentat anterior planuri pentru dezvoltarea a două variante ale proiectilului planor hipervelocitate Type-25 (HVGP), dintre care cea cu cea mai mare rază de acțiune poate lovi ținte aflate la 3.000 de kilometri și atinge o viteză de 6.100 km/h.

Japonia a inclus, de asemenea, în planurile sale achiziționarea primei rachete dedicate pentru neutralizarea radarelor inamice, Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), dezvoltată de compania americană Northrop Grumman.

AARGM-ER este o rachetă cu rază medie de acțiune, concepută pentru a fi lansată din aer și pentru a distruge sistemele de apărare antiaeriană ale inamicului.

De asemenea, Japonia va amplasa rachete sol-aer pe insula Yonaguni, care se află la circa 110 kilometri distanță de Taiwan, până în martie 2031.