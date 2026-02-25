Tensiunile cu China cresc: Japonia își face scut antirachetă lângă Taiwan

China revendică Taiwanul, o insulă autoguvernată, ca parte a teritoriului său și a promis de mult timp să o anexeze, recurgând la forță dacă va fi necesar. Foto: Getty Images

Japonia va amplasa rachete sol-aer pe insula Yonaguni, care se află la circa 110 kilometri distanță de Taiwan, până în martie 2031. Este pentru prima dată când Tokyo anunță public un calendar pentru această măsură despre care ministrul Apărării a vorbit încă din 2022, pe fondul tensiunilor în creștere cu Beijing, relatează BBC.

China revendică Taiwan, care se autoguvernează, ca parte a teritoriului său și nu a exclus utilizarea forței pentru a se „reunifica” cu aceasta.

Tensiunile dintre Tokyo și Beijing au atins un punct culminant în luna noiembrie, când prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a părut să sugereze că Japonia își va activa forțele de autoapărare în cazul unui atac asupra Taiwanului.

Temerea cea mai mare, de mult timp, este că orice atac asupra Taiwanului, care consideră Statele Unite un aliat, ar putea duce la un conflict militar direct între Washington și Beijing, care s-ar putea extinde apoi pentru a include și alți aliați ai SUA din regiune, precum Japonia.

Declarațiile lui Sanae Takaichi în Parlament au dus relațiile cu China la cel mai scăzut nivel din ultimii ani, iar Beijingul a intensificat presiunile în diverse moduri - trimițând nave de război, limitând exporturile de pământuri rare, restricționând turismul chinez, anulând concerte și chiar solicitând repatrierea urșilor săi panda.

Ministrul japonez al Apărării, Shinjiro Koizumi, a anunțat marți calendarul pentru desfășurarea rachetelor, la o zi după ce China a impus restricții la export pentru 20 de companii și entități japoneze, invocând preocupări legate de securitatea națională.

Japonia își înarmează avanpostul din apropierea Taiwanului

Koizumi a declarat că unitatea din Yonaguni va fi echipată cu rachete sol-aer cu rază medie, capabile să intercepteze aeronave și rachete inamice.

Cu o rază de acțiune de aproximativ 50 de kilometri și capacitate de acoperire la 360 de grade, sistemul de rachete fabricat în Japonia poate urmări până la 100 de ținte simultan și poate angaja până la 12 în același timp.

China nu a reacționat încă la anunțul lui Koizumi. Însă, când acesta a vizitat Yonaguni în noiembrie, Beijingul a declarat că Japonia încearcă să „creeze tensiuni regionale și să provoace o confruntare militară”.

Câteva zile mai târziu, drept răspuns, China trimitea drone în apropierea insulei pentru a-și exprima nemulțumirea, determinând Japonia să ridice avioane de vânătoare ca răspuns.

Cele mai recente evoluții vin după ce Sanae Takaichi a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile parlamentare de la începutul acestei luni. Victoria i-a oferit sprijinul politic necesar pentru a intensifica consolidarea capacităților de apărare ale Japoniei.

Astfel, anunțul privind Yonaguni este mai mult decât o simplă ajustare militară - pare începutul unei abordări mai ferme din partea Tokyo. Iar pe măsură ce Takaichi consolidează armata și bugetul de apărare al țării, este puțin probabil ca această atitudine fermă să se oprească aici.

Anunțul legat de Yonaguni arată, de asemenea, unde vede Japonia linia sa de front - și cât de departe este pregătită să meargă pentru a o apăra.

În ultimul deceniu, Japonia a transformat liniștita Yonaguni într-un avanpost militar, care în prezent se ocupă de supravegherea de coastă și este deservit de aproximativ 160 de membri ai forțelor de autoapărare japoneze.

O unitate de război electronic, capabilă să perturbe comunicațiile și radarele inamice, va fi înființată acolo în anul fiscal 2026, care se desfășoară din aprilie până în martie anul următor.

Calendarul pentru desfășurarea unității de rachete „se poate modifica în funcție de progresul viitoarelor îmbunătățiri ale facilităților, însă planul actual vizează anul fiscal 2030”, a declarat Koizumi.