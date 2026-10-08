Scandalul diplomatic dintre Corea de Sud și Ucraina se agravează din nou. Guvernul de la Seul și-a rechemat ambasadorul de la Kiev

Volodimir Zelenski. Foto: Getty

Coreea de Sud a anunțat că își va rechema ambasadorul din Ucraina, într-o nouă escaladare a disputei diplomatice dintre cele două țări, relatează BBC, joi. Conflictul a început luna trecută, când președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat că guvernul său transferase la Seul doi militari nord-coreeni capturați. Guvernul sud-coreean spune că Ucraina a încălcat un acord potrivit căruia transferul trebuia păstrat secret, însă guvernul lui Zelenski susține că nu a existat niciun acord de confidențialitate.

Cei doi militari nord-coreeni, care făceau parte dintre miile de soldați trimiși de regimul nord-coreean pentru a sprijini Rusia în războiul din Ucraina, declaraseră, anterior, presei locale că doreau să fie trimiși în Coreea de Sud. În septembrie, ministrul de externe adjunct sud-coreean, Park Yoon-joo, a depus o plângere oficială pe această temă în discuțiile cu omologul său ucrainean, Andrii Vieșkin.

La începutul acestei săptămâni, ministrul de externe sud-coreean, Cho Hyun, a spus că a primit scuze din partea omologului ucrainean, dar a adăugat că acestea nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor Coreei de Sud, potrivit presei locale.

Miercuri, însă, purtătorul de cuvânt al ministerului ucrainean de externe, Heorhii Tihii, le-a spus jurnaliștilor că ministrul Andrii Sibiha nu și-a cerut scuze, potrivit publicației ucrainene Liga.

Într-un comunicat publicat joi, ministerul de externe al Coreei de Sud a spus că va „continua consultările cu partea ucraineană”, adăugând că se așteaptă ca „diversele probleme rămase nerezolvate (...) să fie soluționate fără dificultăți”.

Scandalul a pornit după un discurs la ONU

Zelenski dezvăluise transferul în timpul unui discurs susținut la Adunarea Generală a ONU în septembrie, adăugând că cei doi nord-coreeni „nu au fost ușor de capturat în viață”.

Declarația a provocat rapid reacția președintelui sud-coreean, Lee Jae Myung, care a descris situația drept „profund dezamăgitoare” și a spus că transferul reprezenta „o chestiune extrem de delicată” cu implicații asupra securității naționale.

Președintele Lee s-a confruntat și cu critici puternice în țară după dezvăluirea informației, opoziția acuzându-l că ar fi vrut să ascundă transferul pentru a nu irita Coreea de Nord.

Administrația sa a spus însă că informația fusese păstrată confidențială parțial pentru a proteja familiile celor doi nord-coreeni și că și Ucraina dorea secretizarea transferului, pentru a evita criticile potrivit cărora ar fi renunțat la posibilitatea de a-i schimba pe cei doi cu prizonieri de război ucraineni.

Reprezentanții lui Lee au explicat că Ucraina indicase că soldații urmau să fie menționați în discursul lui Zelenski, dar nu și faptul că aceștia fuseseră deja transferați. Disputa s-a amplificat după ce administrația lui Zelenski a răspuns că cele două țări nu aveau un acord de confidențialitate.

Ulterior, Coreea de Sud a cerut Ucrainei să își ceară scuze pentru „anunțarea unei informații false” și a spus că acțiunile guvernului de la Kiev au afectat grav încrederea dintre cele două țări.

Sprijinul sud-coreean pentru Ucraina

Coreea de Sud a sprijinit Ucraina de când Rusia a declanșat războiul împotriva acesteia, dar a refuzat să renunțe la politica sa de lungă durată de a nu furniza arme letale niciunei țări implicate într-un conflict activ.

După desfășurarea trupelor nord-coreene în sprijinul Rusiei în 2024, Ucraina a intensificat presiunile asupra Coreei de Sud pentru a furniza Ucrainei rachete anti-aeriene moderne, care să contribuie la apărarea infrastructurii energetice împotriva atacurilor rusești cu drone și rachete.

În luna iulie, guvernul de la Seul a anunțat un pachet de asistență de 100 de milioane de dolari pentru Ucraina. Administrația lui Lee a spus că acesta va extinde ajutorul oferit anterior, care consta în echipamente neletale, inclusiv căști, veste de protecție și materiale medicale.

Între timp, ministerul de externe al Rusiei a avertizat că Kremlinul „nu va avea de ales decât să riposteze” dacă Coreea de Sud va furniza arme Ucrainei, fără să precizeze ce măsuri ar putea lua.

Coreea de Sud a urmărit de mult timp să mențină relații cordiale cu vecinii săi chiar și atunci când aceștia se află în conflict cu principalul său aliat, Statele Unite.

După destrămarea Uniunii Sovietice, Coreea de Sud a încercat să consolideze relațiile comerciale și diplomatice cu Rusia, care are frontieră cu Coreea de Nord, și consideră atât Rusia, cât și China parteneri importanți în eforturile de a influența regimul nord-coreean..