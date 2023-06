Oameni în costume antiradiații, cu măști de respirat, au decontaminat un voluntar la Zaporojie după un eveniment nuclear

Informația este transmisă, joi, de publicația britanică The Guardian, care îl citează pe corespondentul ABC News, Patrick Reevell, aflat în zonă.

Acesta a publicat pe Twitter un clip filmat în timpul exercițiului.

În imagini pot fi văzuți doi oameni în pelerine de protecție la radiații, cu măști de respirat pe față, în timp ce supun un voluntar la procedura de decontaminare.

Pe fundal se profilează mai multe persoane în costume de protecție albe, care poartă, și ele, măști de respirat cu cartușe filtrante.

In Zaporizhzhia today filming Ukrainian emergency workers doing drills practicing how to respond if Russia blew up the nuclear power plant here.

Video shows workers practicing decontaminating someone for radiation. pic.twitter.com/AXsWDUcryY