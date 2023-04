Crimeea a fost atacată cu drone, la o zi după ce rușii au ucis zeci de oameni la Uman | Portul Sevastopol, în flăcări

Imagini postate pe rețelele de socializare arată mai multe rezervoare de combustibil în flăcări.

Informații neconfirmate oficial la ora acestei actualizări spun că administrația rusă din oraș a cerut ajutor, inclusiv aerian, pentru stingerea incendiilor violente din urma atacurilor.

Sevastopol este cel mai important oraș din Crimeea.

Atacul de sâmbătă vine la o zi după ce rușii au ucis zeci de civili în toată Ucraina, în cel mai semnificativ val de atacuri rachete din ultimele aproape două luni, relatează Antena 3 CNN.

La Uman, o rachetă rusească a lovit un bloc de locuințe și a ucis cel puțin 23 de oameni, între care și copii.

În urma atacului de la Uman, președintele Volodimir Zelenski a cerut o ripostă din partea întregii lumi și a spus că Rusia se află "tot mai aproape de pedeapsă".

