Criză fără precedent în Italia. Imagini cu rafturile goale din supermarketurile din Napoli, nu mai există lapte, ouă, fructe sau legume

Mai multe supermarketuri din Napoli au rafturile pe jumătate goale din cauza protestului transportatorilor. FOTO Profimedia Images

Mai multe supermarketuri din Napoli au rafturile pe jumătate goale din cauza protestului transportatorilor, care blochează de câteva zile camioanele cu marfă în sudul Italiei. Lipsesc mai ales laptele, ouăle, făina, conservele, fructele și legumele. Probleme similare sunt în multe zone din sud, însă Napoli este cel mai mare oraș afectat atât de puternic.

Numeroase benzinării au rămas fără carburanți. Din cauza dificultăților de deplasare, două universități din Napoli au trecut la cursuri online, ca în timpul pandemiei, iar angajații primăriei au primit permisiunea să lucreze de acasă. Lipsesc și medicamente, iar serviciile de urgență riscă să nu mai poată interveni, scrie Il Post

Pâinea se mai găsește doar în supermarketurile care au brutării proprii și nu depind de livrări. Băuturile răcoritoare și alcoolice sunt încă disponibile, pentru că se vând mai lent decât alimentele de bază.

De mai multe zile, pe internet circulă imagini cu rafturi goale din Napoli și din alte orașe ale regiunii Campania, dar și din alte zone. Camioanele cu marfă nu mai ajung la magazine sau sosesc cu întârziere. În plus, oamenii cumpără mai mult decât de obicei, de teamă că produsele vor dispărea, iar stocurile se termină mai repede. Primarul orașului Napoli, Gaetano Manfredi, a cerut intervenția guvernului.

Manuel Ruggiero, președintele asociației „Nessuno tocchi Ippocrate”, a declarat pentru Repubblica că unii pacienți cu boli de rinichi nu mai pot fi duși la centrele de dializă. Sunt probleme și cu transferurile între spitale și cu deplasarea ambulanțelor.

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Prefectura din Napoli a pregătit un plan prin care camioanele cu medicamente, alimente perisabile și hrană pentru animale, precum și vehiculele care transportă deșeuri să poată circula sub escortă. Aproximativ 500 de astfel de vehicule au circulat în oraș marți și miercuri, a declarat prefectul pentru Repubblica.

La puținele benzinării care mai au carburanți s-au format cozi lungi, atât în Napoli, cât și în alte orașe din sudul Italiei. Stațiile mai mici sunt închise, iar la cele mari se mai găsește în principal motorină. Miercuri, șoferii au stat la cozi lungi la o benzinărie de pe strada Galileo Ferraris, în apropierea gării, una dintre puținele din oraș care mai aveau benzină.

Lipsa carburanților afectează și strângerea gunoiului. Compania de salubritate ASIA Napoli a anunțat miercuri că vehiculele sale circulă cu dificultate și le-a cerut locuitorilor să producă pe cât posibil mai puține deșeuri. La Castellammare di Stabia, în provincia Napoli, gunoiul biodegradabil nu a fost ridicat în noaptea de miercuri spre joi. ASIA Napoli a suspendat și colectarea de la domiciliu a deșeurilor voluminoase.

Universitățile Federico II și Luigi Vanvitelli au trecut la cursuri online de joi, 22 octombrie, fără să anunțe când vor reveni la cursurile în săli. Primarul le-a cerut și șefilor din administrația locală să permită munca de acasă acolo unde este posibil, deoarece mulți angajați ajung greu la serviciu.