Cum arată străzile din Wuhan după ridicarea restricților! Orașul este de nerecunoscut 

Mii de oameni, fără măști de porotecție, s-au adunat cot la cot în Wuhan pentru un festival de muzică. Participanții au fost fotografiați într-o piscină, la un Water Park, pe colace gonflabile și fără măsuri de protecție. Tinerii par să fi uitat complet de pandemie, de distanțare socială sau de măștile de protecție.

Cu toate că nu par a fi niște fotografii din 2020, pozele au fost făcute weekendul trecut în Wuhan, orașul considerat a fi epicentrul pandemiei de coronavirus. Pozele au ajuns rapid virale pe Internet și au șocat o lume întreagă, scrie BBC.

În ianuarie 2020, Wuhan părea un oraș-fantomă, în urma restricților impuse de pandemia de coronavirus. A fost primul oraș din lume care a impus carantina, iar la vremea respectivă a uimit o planetă întregă cu imaginile orașului părăsit. Restricțiile au fost ridicate în aprilie iar din mai nu s-au mai înregistrat cazuri de transmitere locală cu COVID-19 în Wuhan sau în provincia Hubei.

Despite risks of contracting COVID-19 in mass gatherings, hundreds of people watch a performance as they cool off in a swimming pool in Wuhan, Hubei, China on August 15, 2020. | via @AFP pic.twitter.com/f13S1ESDFk