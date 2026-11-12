"Cursul istoriei nu poate fi oprit". Xi Jinping vorbește despre "reunificarea" inevitabilă a Chinei cu Taiwanul

2 minute de citit Publicat la 10:05 12 Noi 2026 Modificat la 10:05 12 Noi 2026

Xi Jinping vorbește despre "reunificarea" inevitabilă a Chinei cu Taiwanul. FOTO: Getty Images

"Cursul istoriei nu poate fi oprit. Reunificarea completă a patriei trebuie realizată și se va realiza neapărat", a declarat joi Xi Jinping, președintele Chinei, care a vorbit despre "reunificarea" inevitabilă a Chinei continentale cu Taiwanul și despre faptul că chinezii de pe ambele maluri ale strâmtorii trebuie să se opună "forțelor separatiste", scrie The Moscow Times.

Xi a vorbit la un eveniment dedicat împlinirii a 160 de ani de la nașterea lui Sun Yat-sen (1866 - 1925), primul președinte al Republicii China. Sun Yat-sen este venerat atât în Taiwanul de astăzi, cât și în China continentală.

"Suntem pregătiți să purtăm dialog și consultări cu reprezentanții raționali ai tuturor categoriilor sociale din Taiwan, pe tema relațiilor dintre cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan și a reunificării naționale. Baza acestui dialog este respectarea principiului «unei singure Chine» și a «Consensului din 1992»", a dat asigurări liderul chinez.

Anterior, autoritățile din Taiwan au recunoscut că Beijingul a sporit presiunea asupra insulei. Agenția CNA îl citează pe ministrul pentru afaceri continentale, Chiu Chui-cheng, conform căruia China promovează unificarea și promite că toată lumea va avea de câștigat din ea, dar Taipeiul rămâne hotărât să-și apere suveranitatea și sistemul democratic.

Spre deosebire de festivitățile similare din 2016, autoritățile taiwaneze au refuzat de această dată să trimită o delegație oficială la ceremoniile de la Beijing dedicate lui Sun Yat-sen. De asemenea, și-au avertizat cetățenii să nu participe la niciun eveniment comemorativ organizat în China continentală.

Acordurile menționate de Xi în discursul său trimit la evenimentele din 1992. Atunci, autoritățile de la Beijing și cele din Taiwan au ajuns la un acord verbal, neoficial, asupra principiului "unei singure Chine", potrivit căruia nu pot exista simultan mai multe state chineze. Cu toate acestea, atât Beijingul, cât și Taipeiul au continuat să se considere fiecare singurul guvern legitim al întregii Chine, iar la mijlocul anilor ‘90 negocierile au fost suspendate. O relativă destindere a relațiilor bilaterale a urmat la începutul anilor 2010, dar curând acestea au intrat din nou într-o fază de confruntare ascunsă.

Declarațiile lui Xi despre inevitabilitatea "reunificării complete" vin pe fondul tensiunilor dintre Beijing și Taipei, care durează din 2022. Atunci, Taiwanul a fost vizitat de Nancy Pelosi, pe atunci președinta Camerei Reprezentanților a SUA. După vizită, armata chineză a organizat în Strâmtoarea Taiwan, între 2023 și 2025, o serie de exerciții de amploare. Pregătirile armatei și ale flotei militare au fost însoțite de declarații dure ale politicienilor chinezi.

"Vom lovi hotărât forțele separatiste care susțin așa-numita «independență a Taiwanului», ne vom opune amestecului forțelor externe, vom sprijini dezvoltarea pașnică a relațiilor dintre cele două maluri ale Strâmtorii Taiwan și vom face să avanseze marea cauză a reunificării patriei", se arăta într-un raport adoptat în martie 2026 de Adunarea Națională a Reprezentanților Poporului, parlamentul Chinei.