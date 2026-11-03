Amenințarea în jurul Taiwanului crește. China a trimis un număr record de bombardiere, avioane de vânătoare și drone

2 minute de citit Publicat la 10:33 03 Noi 2026 Modificat la 10:33 03 Noi 2026

Ministerul Apărării Naţionale din Taiwan a informat marţi despre detectarea a 49 de aeronave militare chineze în jurul insulei în ultimele 24 de ore. FOTO: Profimedia Images

Ministerul Apărării Naţionale din Taiwan a informat marţi despre detectarea a 49 de aeronave militare chineze în jurul insulei în ultimele 24 de ore, cel mai mare număr zilnic înregistrată în 2026, în paralel cu recentele desfăşurări de zeci de nave chineze în Pacificul de Vest.



Într-un comunicat, ministerul de la Taipei a precizat că, dintre aceste aeronave chineze, 31 au traversat linia mediană a Strâmtorii Taiwan între luni, ora 06:00 (22:00 GMT, duminică) şi marţi, ora 06:00 (22:00 GMT luni) şi au pătruns în regiunile centrală, sud-vestică şi estică ale autoproclamatei Zone de Identificare a Apărării Aeriene a Taiwanului (ADIZ).



Cele 49 de aeronave raportate marţi, printre care bombardiere, avioane de vânătoare, drone, elicoptere şi avioane de sprijin, depăşesc recordul zilnic anterior, de 42 de aparate, înregistrat pe 13 februarie, scrie Agerpres, care citează EFE.



Această prezenţă coincide cu mobilizarea a zeci de nave chineze în Pacificul de Vest, inclusiv grupul de luptă condus de portavionul Liaoning, cel mai vechi dintre cele trei operaţionale ale Beijingului, desfăşurat în zonă de la mijlocul lunii octombrie pentru a efectua exerciţii militare.



Secretarul general al Consiliului de Securitate Naţională din Taiwan, Joseph Wu, avertizase deja săptămâna trecută despre creşterea prezenţei navale chineze la est de primul lanţ de insule, aşa cum este cunoscută linia strategică de arhipelaguri care include Japonia, Taiwan şi Filipine.



"Rămânem vigilenţi cu privire la activităţile lor. Ameninţarea simultană la adresa Taiwanului, Japoniei şi Filipinelor este evidentă", a declarat Joseph Wu, pe 28 octombrie, pe contul său de X.



Oficialul taiwanez şi-a însoţit mesajul cu o hartă care arăta peste 30 de nave ale marinei chineze şi aproape 20 ale gărzii de coastă şi a altor agenţii de stat chineze, desfăşurate în special pe mările Chinei de Est şi de Sud, precum şi la est de Taiwan şi Filipine.



Creşterea numărului de aeronave chineze în jurul Taiwanului are loc, de asemenea, într-un an în care operaţiunile aeriene ale Beijingului în jurul insulei au scăzut, în timp ce prezenţa sa maritimă a crescut atât la est de Taiwan, cât şi în jurul altor insule aflate sub controlul Taipeiului, precum Kinmen şi Pratas.



Ministerul Apărării din Taiwan a contabilizat 2.335 de aeronave militare chineze în apropierea Taiwanului de la începutul anului, cu 48,96% mai puţin decât în aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu 45,92% mai puţin decât în 2024, conform calculelor EFE bazate pe rapoartele zilnice furnizate de minister.



Autorităţile de la Beijing consideră Taiwanul o "parte inalienabilă" a teritoriului chinez şi nu exclud folosirea forţei pentru a prelua controlul asupra sa, poziţie respinsă de guvernul taiwanez, care susţine că doar cei 23 de milioane de locuitori ai insulei au dreptul de a-şi decide viitorul politic.