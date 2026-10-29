Taiwanul a aflat că este supravegheat "la pixel" de China. Beijingul a publicat imagini din satelit care au provocat îngrijorare

4 minute de citit Publicat la 12:11 29 Oct 2026 Modificat la 12:13 29 Oct 2026

Beijingul consideră Taiwanul parte a Chinei și susține că insula trebuie reunificată cu aceasta. Foto: Chang Guang Satellite Technology / Jilin-1

Armata Taiwanului a promis că va rămâne vigilentă în fața activităților de colectare de informații desfășurate de China continentală, după ce Beijingul a publicat imagini din satelit de înaltă rezoluție ale insulei, stârnind îngrijorări cu privire la capacitățile sale tot mai mari de supraveghere, potrivit scmp.com.

„Ministerul Apărării nu își va reduce în niciun moment vigilența în ceea ce privește toate aceste imagini din satelit și activitățile conexe de colectare de informații care vizează Taiwanul”, le-a declarat marți reporterilor ministrul Apărării, Wellington Koo Li-hsiung.

„Vom lua, de asemenea, măsuri adecvate de avertizare timpurie și de răspuns, inclusiv măsurile necesare de camuflare, mobilitate și dispersare, pentru a asigura securitatea operațională a forțelor armate.”

Declarațiile sale au venit după ce televiziunea de stat chineză CCTV a publicat duminică un videoclip de 42 de secunde care prezenta imagini de înaltă rezoluție ale Taiwanului, surprinse de constelația comercială de sateliți de teledetecție Jilin-1.

Intitulat „Aceasta este provincia Taiwan a Chinei”, materialul video trecea de la imagini ale întregii insule la obiective emblematice, printre care Memorialul Chiang Kai-shek, Muzeul Palatului Național, Taipei Dome și portul Taipei, precum și Lacul Sun Moon și Muntele Jade.

„Fiecare stradă este clar vizibilă [din spațiu]”, se afirma în videoclip.

Implicații politice și militare majore

Publicarea materialului a marcat al doilea an consecutiv în care imaginile Jilin-1 au ocupat un loc important în mesajele transmise de Beijing în jurul datei de 25 octombrie, care marchează sfârșitul dominației coloniale japoneze asupra Taiwanului, în 1945.

Anul trecut, Beijingul a desemnat oficial această dată drept „Ziua Restabilirii Taiwanului”, iar imaginile Jilin-1 au devenit parte a unei campanii mai ample, care asociază capacitățile tehnologice cu revendicarea asupra insulei.

Beijingul consideră Taiwanul parte a Chinei și susține că insula trebuie reunificată cu aceasta, inclusiv prin forță, dacă va fi necesar. Majoritatea țărilor, inclusiv Statele Unite, nu recunosc Taiwanul ca stat independent, însă Washingtonul se opune oricărei încercări de preluare prin forță a insulei autoguvernate și s-a angajat să îi furnizeze arme.

În octombrie anul trecut, imaginile de înaltă rezoluție au prezentat diverse locuri din Taiwan, printre care Lacul Sun Moon, Alishan, portul Taipei și Parcul Științific Hsinchu, străzile, clădirile și alte structuri fiind clar vizibile.

Publicarea imaginilor a determinat atunci o reacție publică din partea Ministerului Apărării de la Beijing.

Întrebat despre afirmațiile potrivit cărora sateliții militari ar putea produce imagini și mai clare, dacă o constelație comercială putea surprinde străzile din Taiwan cu un asemenea nivel de detaliu, purtătorul de cuvânt Zhang Xiaogang a declarat: „Este perfect normal ca sateliții chinezi să admire peisajele magnifice ale Taiwanului, care aparține Chinei. Nu este nimic surprinzător.”

Potrivit relatărilor din China continentală, imaginile făcute publice aveau, în general, o rezoluție mai bună de un metru, ceea ce permitea distingerea configurației străzilor și a altor elemente.

Potrivit operatorului său, compania Chang Guang Satellite Technology, constelația Jilin-1 era formată atunci din 141 de sateliți, care operau la aproximativ 500 km deasupra Pământului.

La o ședință parlamentară de marți, Wu Szu-yao, deputat al Partidului Democrat Progresist, aflat la guvernare, a declarat că Beijingul a „evidențiat în mod deliberat obiective taiwaneze emblematice pentru a-și consolida revendicarea” asupra insulei, folosind în același timp imaginile pentru a semnala capacitatea sa de a monitoriza îndeaproape Taiwanul.

Premierul Cho Jung-tai a declarat, ca răspuns, că Taipeiul își consolidează apărarea prin bugete ordinare și speciale și răspunde amenințărilor externe prin măsuri juridice și tehnologice.

Analiștii au afirmat că imaginile au atât implicații politice, cât și militare.

???? CHINA | JILIN-1 SATELLITE IMAGERY OF TAIWAN China's Chang Guang Satellite Technology has released a collection of 20 high-resolution satellite images of Taiwan. Published on October 25, 2026, the imagery covers Taipei Port, major government and cultural landmarks, urban infrastructure, waterways and coastal areas across the island. The release highlights China's commercial Earth-observation capabilities and comes amid continued tensions across the Taiwan Strait. Taiwan's Defence Minister Wellington Koo has reaffirmed the military's vigilance against satellite-based intelligence collection. The exact acquisition dates of the images remain unconfirmed. Their publication does not establish that all were recently captured. Imagery: Chang Guang Satellite Technology | Jilin-1 Published: October 25, 2026 #Taiwan #China #SatelliteImagery #MizarVision — MizarVision (@MizarVision) October 28, 2026

Capacitatea Beijingului de a efectua observații de înaltă rezoluție

Joseph Wen, cercetător asociat la Institutul pentru Cercetare în Apărare Națională și Securitate, finanțat de guvernul Taiwanului, a declarat că sateliții Jilin-1 ilustrează „capacitatea Beijingului de a efectua observații de înaltă rezoluție asupra practic oricărei zone din Taiwan”.

Posibilitatea Chinei continentale de a menține o supraveghere continuă și în timp real depinde de numărul sateliților și de configurația orbitelor acestora, de combinația dintre senzorii optici și cei radar, precum și de viteza cu care imaginile pot fi transmise și prelucrate, a adăugat el.

Cu toate acestea, informațiile disponibile public sugerau că Beijingul era probabil deja capabil să observe Taiwanul prin satelit aproape în timp real sau urma să dobândească această capacitate în viitorul previzibil, a spus Wen.

„Observarea persistentă ar putea dezvălui informații utile din punct de vedere militar pornind de la detalii aparent banale, precum modificările numărului de vehicule parcate în bazele militare”, a avertizat el.

Analiștii au mai afirmat că publicarea imaginilor îmbină demonstrarea superiorității tehnologice cu transmiterea unor mesaje politice, în cadrul unei campanii mai ample de presiune, care include exerciții militare, acțiuni de război juridic și operațiuni de influențare a opiniei publice.

„Prin intermediul imaginilor, Beijingul a transmis mesajul că, sub supravegherea sateliților săi, Taiwanul este practic transparent și poate fi observat în detaliu”, a declarat comentatorul politic Chiu Yi, adăugând că scopul era consolidarea impresiei că insula se află la îndemâna Beijingului.

Generalul-maior în rezervă Li Cheng-chieh a afirmat că imaginile au o semnificație care depășește simbolismul, deoarece informațiile obținute prin satelit pot dezvălui deplasările trupelor și alte activități militare.

„Constelația de sateliți în creștere a Chinei continentale ar putea face, de asemenea, ca supravegherea să fie tot mai persistentă”, a spus el, susținând că presiunea creată prin demonstrarea acestor capacități ar putea rivaliza cu cea exercitată de manevrele Armatei Populare de Eliberare în jurul Taiwanului.