Cutremur puternic în Ecuador. Imagini cu case distruse şi oameni îngroziţi după seism

Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs în apropierea coastei Ecuadorului, potrivit Centrului Seismologic European-Mediteranean (EMSC). Epicentrul cutremurului, care a avut loc în jurul orei 6:45 ora locală (11:45 GMT), a fost lângă coasta Pacificului din nord-vestul orașului Esmeraldas, la o adâncime de 30 km, a declarat EMSC, potrivit Al Jazeera.

Seismul a fost resimţit în 10 provincii ale țării, chiar și în capitala Quito. Ziarul El Comrecio din Ecuador a raportat întreruperi de curent în Esmeraldas, iar compania energetică de stat Petroecuador a declarat că a întrerupt operațiunile la rafinăria Esmeraldas și la conducta SOTE ca măsură de precauție în urma cutremurului.

⛑️ POWERFUL EARTHQUAKE: A magnitude 6.3 earthquake has shaken Esmeraldas, Ecuador, near the Colombian border. Initial reports indicate one injury and some structural damage, including collapsed walls. pic.twitter.com/XkbUZ9GGxm