De ce „vacile mănâncă dolari”. Un clip s-a viralizat în Iran, țară grav afectată de criza economică

Videoclipul s-a răspândit rapid în mass-media iraniene şi a stârnit numeroase discuţii, pe fondul crizei economice cu care se confruntă ţara. Foto: Getty Images

O bucată dintr-un interviu televizat în care un reprezentant de rang înalt al industriei produselor lactate din Iran îi explică unui prezentator uimit că vacile chiar „mănâncă dolari” a devenit viral. Momentul a stârnit o dezbatere amplă cu privire la deprecierea monedei naționale și creșterea vertiginoasă a preţurilor la alimente pe fondul crizei economice severe prin care trece ţara, relatează Agerpres.

Într-un interviu cu Ali Ehsan Zafari, directorul executiv al Asociaţiei cooperativelor de produse lactate, prezentatorul TV şi-a exprimat nedumerirea faţă de creşterea bruscă a preţului laptelui.



„Această vacă, care se plimbă nestingherită prin fermă şi dă lapte - ea nu mănâncă dolari!”, a remarcat jurnalistul.

El a fost contrazis rapid de Zafari: „Uitaţi, stimate domn, trebuie să vă spun: ba da, mănâncă dolari. Pentru că, atunci când importăm o parte din hrana pentru animale, acest lucru are, în mod firesc, consecinţe.”



Videoclipul s-a răspândit rapid în mass-media iraniene şi a stârnit numeroase discuţii, pe fondul crizei economice cu care se confruntă ţara.



Dezbaterea a fost alimentată şi de creşterile de preţuri, în condiţiile în care guvernul a subliniat în repetate rânduri dorinţa sa de a deveni mai independent din punct de vedere economic.

Într-un clip postat de Iran International, mai mulți iranieni arată cât de mult s-a devalorizat moneda lor, ajungând să cumpere cu 5 milioane de reali o sticlă de suc și un iaurt. „Nu știu dacă să râd sau să plâng”, spune un bărbat.

Iranians are voicing anger at skyrocketing food prices as the rial trades at a record low of 2.62 million to the US dollar. One resident said a zero-sugar soda and a yogurt came to 5.3 million rials (about $2), sarcastically calling the Islamic Republic "the number-one superpower in the world." Another paid 1.1 million rials (around $0.45) for a malt drink and a cocktail sausage, saying: "I don't know whether to laugh or cry." A third filmed a cake that had risen from 300,000 rials to 400,000 rials (about 16 cents) in a week. Iran's minimum monthly wage is worth only about $63 at the open-market rate, leaving everyday purchases consuming a growing share of people's income. — Iran International English (@IranIntl_En) October 2, 2026



Unele site-uri de ştiri apropiate guvernului au încercat să ofere transparenţă, agenţia Fars relatând, joi, că preţurile furajelor au fost influenţate de importuri, de preţurile de pe piaţa mondială şi de cursurile de schimb valutar.

Criză economică acută la Teheran

În acelaşi timp, moneda Iranului, rialul, se află de luni de zile într-o cădere liberă. Săptămâna trecută, cursul de schimb a depăşit, în premieră, pragul istoric de 3 milioane de riali. La jumătatea anului, presa de stat a raportat o rată medie anuală a inflaţiei de 53,9%.



Criza afectează de mult timp numeroase segmente ale societăţii, iar oamenii şi-au redus drastic cheltuielile, cumpărând adesea doar strictul necesar.



Israelul şi SUA au atacat Iranul la sfârşitul lunii februarie, aminteşte dpa. Un armistiţiu este în vigoare de la începutul lunii aprilie, deşi acesta a fost recent umbrit de schimburi de focuri în zona Golfului.

Nu se întrevede nicio soluţie diplomatică, în schimb creşte îngrijorarea cu privire la perspectiva unei noi escaladări militare; între timp, preşedintele american Donald Trump încearcă să îngenuncheze Iranul prin presiuni economice.