Dezvăluirile lui Gleb Karakulov, ofițerul dezertor răspunzător de comunicațiile lui Vladimir Putin: "E mai sănătos decât mulți alții de vârsta lui!"

Bărbatul și-a închis telefonul - pe care primise, deja, mesaje furioase din partea mai multor colegi - și a spus "adio" vieții din Rusia, încercând să rămână calm, în întâmpinarea noii sale existențe.

Gleb Karakulov a fost ofițer în cadrul serviciului secret de elită însărcinat cu securitatea personală a președintelui Vladimir Putin.

Responsabil cu comunicațiile securizate, Karakulov a declarat că opoziția morală față de invazia Rusiei în Ucraina și teama că va fi trimis să moară în țara invadată l-au determinat să fugă și vorbească, în ciuda riscurilor pentru el și familia sa.

Dezertarea ofițerului are și o parte dramatică personală: el nu i-a spus mamei sale ce intenționează să facă, pentru că femeia rămâne o susținătoare înfocată a președintelui rus.

"Președintele nostru a devenit un criminal de război. Este timpul să punem capăt acestui război și să nu mai tăcem", a spus el, citat de Associated Press, exprimându-și, totodadă, peranța că exemplul său îi va determina și pe alți ruși să vorbească.

Relatarea lui Karakulov îl înfățișează pe președintele rus drept un lider cândva carismatic, dar din ce în ce mai izolat, care nu folosește telefonul mobil sau internetul și care reclamă acces la televiziunea de stat rusă oriunde se duce.

Putin preferă acum să evite avioanele și să călătorească cu un tren blindat special iar în octombrie anul trecut a comandat un buncăr la Ambasada Rusiei din Kazahstan, dotat cu o linie de comunicații securizată, dezvăluie Karakulov, menționând că este prima dată când a primit o astfel de cerere.

Mărturiile acestui ofițer sunt cel puțin interesante pentru Occident.

Un oficial cu experiență în domeniul securității dintr-o țară NATO a declarat, sub rezerva anonimatului, că o dezertare precum cea a lui Karakulov "are un nivel foarte mare de interes".

"Acest lucru ar fi perceput drept o lovitură foarte serioasă pentru președintele însuși, deoarece (Putin) este extrem de interesat de securitatea sa, iar securitatea sa este acum compromisă, în special în legătură cu comunicațiile, pe care se bazează foarte mult", a indicat oficialul citat de Associated Press (AP).

